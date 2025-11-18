MSV-News in KW47: Tageskasse für Kurzentschlossene

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW47 geht der Fokus zurück auf den Spielbetrieb in der 3. Liga. Schon am Freitag steht das Auswärtsspiel in Hoffenheim an. Mit Weißer Weste marschieren derweil die Frauen durch die Niederrheinliga, die U17 darf weiter auf den Einzug in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga hoffen.

Nun also doch. Nachdem es zunächst anderslautende Informationen gab, wird es nun doch eine Tageskasse in Hoffenheim geben. Somit haben alle Kurzentschlossenen und alle auswärtigen Zebras die Chance, direkt am Stadion eine Eintrittskarte zu erwerben. In Duisburg sind bislang etwas mehr als 750 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden.

Die U17-Junioren des MSV Duisburg dürfen weiter auf den Einzug in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga hoffen. Mit 5:3 setzten sich die Zebras am Wochenende gegen den Wuppertaler SV durch und konnten dadurch den Rückstand auf Platz drei auf drei Punkte verkürzen. Aktuell steht da noch Borussia Mönchengladbach, für die es zuletzt allerdings zwei Niederlagen in Serie gab. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen ist für die Duisburger noch alles drin, allerdings müssen sie auf Schützenhilfe hoffen.

Die Frauen des MSV Duisburg sind in der Niederrheinliga einfach nicht zu bremsen. Auch im elften Spiel behielt das Team die Weiße Weste und führt nun mit 33 Zählern das Klassement souverän an. Beim abstiegsbedrohten SV Walbeck ließen es die Zebras verhältnismäßig ruhig angehen und siegten nur mit 2:0. Edina Habibovic schlug per Doppelpack in der zweiten Halbzeit zu (69./90.+2). Die Angreiferin kommt insgesamt nun auf zwölf Torerfolge. Am kommenden Samstag geht es im Niederrheinpokal zum SV Brünen, in der Liga geht es am 30. November mit einem Auswärtsspiel bei der dritten Mannschaft der SGS Essen weiter.

Die MSV-Amateure kehren mit einer Punkteteilung von Blau-Weiß Neuenkamp zurück. Trotz einer 2:0-Führung reichte es am Ende nicht für den Sieg. Dennis van de Wetering brachte die Zebras schon nach neun Minuten in Front, Niclas Seidler baute die Führung später aus (34.), doch noch vor der Pause gelang Neuenkamp der Anschlusstreffer. Adriano Lenz verkürzte kurz vor der Halbzeit auf 1:2 (42.). Unmittelbar nach dem Seitenwechsel war Hanson Acheampong Iddrisu erfolgreich. Mit seinem Treffer zum 2:2 war zugleich auch der Endstand erreicht (48.). In der Tabelle bleibt der MSV auf Rang sieben.

17. November, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Erfolg im Niederrheinpokal-Viertelfinale am Sonntagmittag beim SV Sonsbeck, startet der MSV Duisburg am Montag in die kurze Trainingswoche, denn schon am Freitag sind die Zebras in der 3. Liga wieder gefordert. Auswärts geht es zur U23 der TSG Hoffenheim. Entsprechend bittet Dietmar Hirsch am Montag und Dienstag jeweils um 11 Uhr zur Einheit auf dem Trainingsplatz, die Übungsstunden am Mittwoch und Donnerstag finden nicht-öffentlich statt. Nach der Rückkehr aus Hoffenheim steht am Samstag um 14 Uhr Regeneration auf dem Plan.