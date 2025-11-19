MSV-News in KW47: Im Winter geht's in die Sonne

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW47 geht der Fokus zurück auf den Spielbetrieb in der 3. Liga. Schon am Freitag steht das Auswärtsspiel in Hoffenheim an. Mit Weißer Weste marschieren derweil die Frauen durch die Niederrheinliga, die U17 darf weiter auf den Einzug in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga hoffen.

Die Vorbereitung auf die Rückrunde in der 3. Liga startet für die Mannschaft von Dietmar Hirsch früh. Bereits am 3. Januar macht sich der Zebra-Tross auf den Weg ins Trainingslager. Eine Woche lang wird dann im türkischen Belek mit dem Ball geübt. Zurück nach Duisburg geht es am 10. Januar. Geplant sind in diesem Zeitraum zwei Testspiele, Zeit, Ort und Gegner stehen aber noch nicht final fest. Zurück in Duisburg bleibt dem Trainerteam noch eine weitere Woche der Vorbereitung, ehe das Pflichtspieljahr mit dem Auswärtsspiel in Großaspach beginnt. Am Sonntag, 18. Januar, trifft der MSV dort um 13.30 Uhr auf die Zweitvertretung des VfB Stuttgart. 18. November, 14.05 Uhr: Tageskasse in Hoffenheim

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II MSV Duisburg MSV Duisburg 19:00 live PUSH Nun also doch. Nachdem es zunächst anderslautende Informationen gab, wird es nun doch eine Tageskasse in Hoffenheim geben. Somit haben alle Kurzentschlossenen und alle auswärtigen Zebras die Chance, direkt am Stadion eine Eintrittskarte zu erwerben. In Duisburg sind bislang etwas mehr als 750 Tickets im Vorverkauf abgesetzt worden. 17. November, 11 Uhr: U17 darf weiter hoffen Sa., 15.11.2025, 11:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Wuppertaler SV Wuppert. SV 5 3 Abpfiff Die U17-Junioren des MSV Duisburg dürfen weiter auf den Einzug in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga hoffen. Mit 5:3 setzten sich die Zebras am Wochenende gegen den Wuppertaler SV durch und konnten dadurch den Rückstand auf Platz drei auf drei Punkte verkürzen. Aktuell steht da noch Borussia Mönchengladbach, für die es zuletzt allerdings zwei Niederlagen in Serie gab. Bei noch zwei ausstehenden Spieltagen ist für die Duisburger noch alles drin, allerdings müssen sie auf Schützenhilfe hoffen. 17. November, 10 Uhr: MSV-Frauen gelingt der elfte Streich

Die Frauen des MSV Duisburg sind in der Niederrheinliga einfach nicht zu bremsen. Auch im elften Spiel behielt das Team die Weiße Weste und führt nun mit 33 Zählern das Klassement souverän an. Beim abstiegsbedrohten SV Walbeck ließen es die Zebras verhältnismäßig ruhig angehen und siegten nur mit 2:0. Edina Habibovic schlug per Doppelpack in der zweiten Halbzeit zu (69./90.+2). Die Angreiferin kommt insgesamt nun auf zwölf Torerfolge. Am kommenden Samstag geht es im Niederrheinpokal zum SV Brünen, in der Liga geht es am 30. November mit einem Auswärtsspiel bei der dritten Mannschaft der SGS Essen weiter. 17. November, 9 Uhr: Amateure teilen die Punkte