MSV-News in KW450: Perfekte Serie und frischer Mut

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW50 blicken wir auf die perfekte Hinrunde der MSV-Frauen in der Niederrheinliga, eine bittere Niederlage der MSV-Amateure und hoffnungsfrohe Meidericher vor dem letzten Heimspiel in diesem Jahr.

Die U19 des MSV Duisburg hat das letzte Spiel der Hinrunde in der DFB-Nachwuchsliga mit einer 0:2-Niederlage bei Tabellenschlusslicht SV Elversberg beendet. Schon vor der Partie war klar, dass die Liga A nicht mehr zu erreichen ist. Somit geht es für den ältesten Nachwuchs der Duisburger im neuen Jahr in der Liga B weiter.

Keine Punkte gab es für die MSV-Amateure bei ihrem Gastspiel bei Grün-Weiß Roland Meiderich. Am Ende hieß es 2:5 aus Sicht der Zebras, die mit einem Eigentor schon nach zwei Minuten den Gegner auf die Siegerstraße brachten. Ein Doppelpack von Benedikt Steffen sorgte zwischenzeitlich zwar für ein 2:3, doch in der Schlussphase schlugen die Hausherren noch zweimal zu. Der MSV bleibt in der Tabelle auf Rang sieben.

Mit dem 13. Sieg im 13. Spiel haben die Frauen des MSV Duisburg die Hinrunde in der Niederrheinliga mit dem perfekten Ergebnis abgeschlossen. Entsprechend grüßen die Zebras auch von der Tabellenspitze und sind nun heiß auf die die perfekte Saison. Die Rückrunde beginnt bereits am kommenden Wochenende mit dem Auswärtsspiel bei Rot-Weiß Oberhausen. Das Hinspiel entschieden die Meidericherinnen mit 16:0 klar für sich. Am Sonntag gab es beim SV Budberg ein ungefährdetes 6:0, bei dem der MSV allerdings ein wenig brauchte, um richtig in die Partie zu kommen. Ein Distanzschuss von Edina Habibovic eröffnete den Torreigen (34.). Sophie Schneider (38.) und Jana Kroseberg (45.) legten noch vor der Pause nach. Im zweiten Durchgang sorgten Sina Leonie Zorychta (74./89.) sowie Nina Martinek (88.) für den Endstand.

8. Dezember, 9 Uhr: So trainieren die Zebras

Mit einer Niederlage im Gepäck sind die Zebras vom Spitzenspiel bei Energie Cottbus in die Stahlstadt zurückgekehrt. Nach einer regenerativen Einheit am Sonntag war der Montag für die Spieler des MSV Duisburg frei. Am Dienstag um 11 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seinen Mannen wieder auf den Trainingsplatz, zur selben Zeit wird auch am Mittwoch trainiert. Die Übungen am Donnerstag finden nicht-öffentlich statt, das Abschlusstraining vor dem Heimspiel gegen den FC Erzgebirge Aue (14 Uhr, FuPa-Liveticker) steigt am Freitag um 14 Uhr. Hier sind alle Zuschauer wieder herzlich willkommen.