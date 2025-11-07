MSV-News in KW45: MSV-Legende in Hall of Fame berufen

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW45 geht es um die makellose Bilanz der MSV-Frauen in der Niederrheinliga. Die Profis starten am Dienstag in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitagabend.

7. November, 9 Uhr: Dietz in die Hall of Fame

Ehre wem Ehre gebührt! Bernard Dietz, MSV-Legende, Kapitän der deutschen Nationalmannschaft und Idol einer ganzen Generation ist in die Hall of Fame des deutschen Fußballs aufgenommen werden. Im Rahmen einer jährlich stattfindenden Abstimmung vom Sportjournalisten ist er gemeinsam mit Pia Wunderlich und Ottmar Hitzfeld in die Auswahl aufgenommen worden. "Neben ihren herausragenden sportlichen Leistungen zeichnen alle drei Gewählten eine besondere Persönlichkeit und Haltung aus, mit der sie den Fußball über einen langen Zeitraum geprägt haben", schreibt das deutsche Fußballmuseum in den Sozialen Medien. "Bernard Dietz ist der erfahrene Kopf einer damals jungen deutschen Nationalmannschaft, die aus dem Umbruch nach der WM 1978 in Argentinien hervorging und sich zwei Jahre später mit dem Gewinn des EM-Titels krönte", ergänzt Museumsdirektor Manuel Neukirchner. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Deutsches Fußballmuseum (@fussballmuseum)



6. November, 14.30 Uhr: DFB bittet MSV zur Kasse Die Pyroshow in der Nordkurve des MSV Duisburg im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock ist nun vom Deutschen Fußball-Bund geahndet worden. Konkret wird das Zünden eines Knallkörpers und zehn Rauchtöpfen bestraft. Durch die Rauchentwicklung hatte sich der Anstoß der Drittliga-Partie um wenige Augenblicke verzögert. Insgesamt muss der MSV 4.620 Euro nach Frankfurt überweisen. In der Strafentabelle belegen die Zebras nach insgesamt drei Vergehen, die komuliert mit 12.170 Euro geahndet wurden, den sechsten Platz. 3. November, 12.45 Uhr: Weitere Pokaltickets eingetroffen Am Sonntag, den 16. November, tritt der MSV Duisburg im Niederrheinpokal-Viertelfinale beim SV Sonsbeck an. Nachdem das erste Ticket-Kontingent rasend schnell vergriffen war, ist nun ein neuer Schwung im Zebrashop eingetroffen. Ab sofort gehen weitere 500 Eintrittskarten in den Verkauf. Die Zugangsberechtigungen kosten 13 Euro für Vollzahler und 9 Euro ermäßigt. 3. November, 10 Uhr: MSV-Frauen nicht zu stoppen So., 02.11.2025, 14:30 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSV Urdenbach Urdenbach 8 0 Abpfiff Weiterhin eine absolut makellose Bilanz weisen die MSV-Frauen in der Niederrheinliga auf. Gegen den TSV Urdenbach legten die Duisburgerinnen den nächsten Kantersieg in dieser Saison nach und gewannen mit 8:0. Den Auftakt zum Torreigen machte Yuiko Tabuchi per Strafstoßtor nach fünf Minuten, Edina Habibovic (12./37.), Emma Viktoria Hildbrands (27.) und Selina Grabbe (31.) sorgten noch vor dem Pausenpfiff für die Entscheidung. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Zebras einen Gang zurück, legten durch Nina Martinek (47.), Habibovic (49.) sowie Hilbrands (64.) noch weitere drei Tore nach. Am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel bei der SG Kaarst an, die mit 21 Zählern in der Tabelle den dritten Rang belegt. 3. November, 9 Uhr: Amateure punkten gegen Buchholz