MSV-News in KW45: Hoffenheim-Tickets im Shop erhältlich

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW46 liegt der Fokus auf dem anstehenden Niederrheinpokal-Viertelfinale der Zebras beim SV Sonsbeck. Die Frauen setzen ihre beeindruckende Siegesserie fort und führen die Niederrheinliga souverän an. Für die U17 und die MSV-Amateure gab es derweil bittere Niederlagen.

Fr., 21.11.2025, 19:00 Uhr TSG 1899 Hoffenheim Hoffenheim II MSV Duisburg MSV Duisburg 19:00 live PUSH In gut einer Woche ist der MSV Duisburg bei der zweiten Mannschaft der TSG 1899 Hoffenheim zu Gast. Dieses Duell gibt es überhaupt erst zum ersten Mal. Gut möglich als, dass sich erneut ein stattlicher Zebra-Tross auf den Weg in den Süden macht. Nachdem die Fanclubs ihre Ticketwünsche äußern konnten, gehen nun die restlichen Kontingente in den freien Verkauf. Ab sofort sind im ZebraShop noch 908 Sitzplätze (26 Euro), 699 Stehplätze (15 Euro) sowie 71 ermäßigte Stehplätze (13 Euro) erhältlich. Eine Tageskasse in Hoffenheim wird es nicht geben.

13. November, 9 Uhr: Westschlager fast ausverkauft Am Samstag, den 29. November, kommt es nach mehr als elf Jahren zum Wiedersehen zwischen dem MSV Duisburg und Alemannia Aachen. Die Tickets für die Begegnung werden indes langsam aber sicher knapp. Am Mittwochabend vermeldete der MSV einen Stand von 24.019 abgesetzten Eintrittskarten. Bis auf vereinzelte Restplätze ist die Nordkurve bereits restlos ausverkauft, auch die Unterränge der Haupt- und Gegengeraden sind nahezu vollständig besetzt. Ausreichend Tickets gibt es noch in den Blöcken 1, 2, 17, 18 sowie 24. 12. November, 16 Uhr: Spieltage 17 bis 21 angesetzt Der Deutsche Fußball-Bund hat die Spieltage 17 bis 21 zeitgenau angesetzt. In den Osten geht es für die Zebras am Nikolaustag, die vierte Kerze wird in Köln angezündet. Hier die Partien im Überblick: 17. Spieltag, SA, 6. Dezember, 14 Uhr - FC Energie Cottbus (A)

18. Spieltag, SA, 13. Dezember, 14 Uhr - FC Erzgebirge Aue (H)

19. Spieltag, SO, 21. Dezember, 19.30 Uhr - Viktoria Köln (A)

20. Spieltag, SO, 18. Januar, 13.30 Uhr - VfB Stuttgart II (A)

21. Spieltag, SA, 24. Januar, 16.30 Uhr - SSV Jahn Regensburg (H) 10. November, 16.20 Uhr: Online-VVK gegen Aachen wieder möglich Die "organisatorisch-technischen" Probleme des Online-Vorverkaufs für das anstehende Heimspiel der Zebras gegen Alemannia Aachen sind behoben. Ab sofort können alle Mitglieder, Dauerkarteninhaber sowie alle Personen, die bis einschließlich des Mannheim-Heimspiels eine Eintrittskarte im Online-Shop des MSV erworben haben, können uneingeschränkt Zugangsberechtigungen für das Duell gegen die Kaiserstädter erwerben. 10. November, 11 Uhr: U17 kassiert bittere Pleite Sa., 08.11.2025, 11:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Bayer 04 Leverkusen Bayer 04 1 2 Abpfiff Die U17-Junioren des MSV Duisburg haben gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 verloren und damit so gut wie keine Chance mehr, in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga einzuziehen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand inzwischen, bei noch drei ausstehenden Spieltagen rechnerisch zwar machbar, aber die Wahrscheinlichkeit dürfte im einstelligen Prozentbereich liegen. Gegen die Werkself ging es zunächst torlos in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgten Simone Cannizzaro (49.) und Rayan-Wassin Zidane (51.) mit einem Doppelschlag für die Leverkusener Führung. Der MSV konnte zwar in Person von Batuhan Kumlu noch einmal verkürzen (58.), zu mehr sollte es aber nicht reichen. 10. November, 10 Uhr: Amateure unterliegen Lösort

Nichts zu holen gab es für die MSV-Amateure im Heimspiel gegen die dritte Mannschaft der DJK Lösort Meiderich. Nach 90 Minuten stand es 0:2, wodurch die Zebras in der Tabelle auf den siebten Platz abrutschten. Weiter geht es am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Neuenkamp. 10. November, 9 Uhr: Frauen feiern Kantersieg