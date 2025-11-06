MSV-News in KW45: Erneute Geldstrafe nach Pyroshow

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW45 geht es um die makellose Bilanz der MSV-Frauen in der Niederrheinliga. Die Profis starten am Dienstag in die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitagabend.

Die Pyroshow in der Nordkurve des MSV Duisburg im Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock ist nun vom Deutschen Fußball-Bund geahndet worden. Konkret wird das Zünden eines Knallkörpers und zehn Rauchtöpfen bestraft. Durch die Rauchentwicklung hatte sich der Anstoß der Drittliga-Partie um wenige Augenblicke verzögert. Insgesamt muss der MSV 4.620 Euro nach Frankfurt überweisen. In der Strafentabelle belegen die Zebras nach insgesamt drei Vergehen, die komuliert mit 12.170 Euro geahndet wurden, den sechsten Platz.

Weiterhin eine absolut makellose Bilanz weisen die MSV-Frauen in der Niederrheinliga auf. Gegen den TSV Urdenbach legten die Duisburgerinnen den nächsten Kantersieg in dieser Saison nach und gewannen mit 8:0. Den Auftakt zum Torreigen machte Yuiko Tabuchi per Strafstoßtor nach fünf Minuten, Edina Habibovic (12./37.), Emma Viktoria Hildbrands (27.) und Selina Grabbe (31.) sorgten noch vor dem Pausenpfiff für die Entscheidung. Nach dem Seitenwechsel schalteten die Zebras einen Gang zurück, legten durch Nina Martinek (47.), Habibovic (49.) sowie Hilbrands (64.) noch weitere drei Tore nach. Am kommenden Wochenende steht das Auswärtsspiel bei der SG Kaarst an, die mit 21 Zählern in der Tabelle den dritten Rang belegt.

Am Sonntag, den 16. November, tritt der MSV Duisburg im Niederrheinpokal-Viertelfinale beim SV Sonsbeck an. Nachdem das erste Ticket-Kontingent rasend schnell vergriffen war, ist nun ein neuer Schwung im Zebrashop eingetroffen. Ab sofort gehen weitere 500 Eintrittskarten in den Verkauf. Die Zugangsberechtigungen kosten 13 Euro für Vollzahler und 9 Euro ermäßigt.

Die Punkte geteilt haben die MSV Amateure und die vierte Mannschaft von Viktoria Buchholz am Sonntagnachmittag in der Kreisliga C. Am Ende stand ein 2:2. Philipp Ruprecht hatte die Zebras nach 28 Minuten in Front gebracht, Valentin Meier nur zwei Zeigerumdrehungen später den Ausgleich erzielt. Kurz nach der Pause gingen die Zebras nach einem Treffer von Benedikt Steffen erneut in Führung (51.), doch ein weiteres Mal gelang den Gästen in Person von Nils Kahlert der Ausgleich. Im Klassement belegt der MSV mit 22 Punkten den sechsten Rang, am kommenden Spieltag geht es gegen Tabellennachbar DJK Lösort Meiderich III.

3. November, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Mit einem Punkt machte sich der Zebra-Tross am Samstag auf den Rückweg aus Osnabrück. Entsprechend stand am Sonntag eine leichte Einheit an der Westender Straße an. Den Montag haben die Kicker des MSV Duisburg frei, ehe Cheftrainer Dietmar Hirsch am Dienstag wieder zur gemeinsamen Trainingseinheit bittet. Um 11 Uhr startet die Vorbereitung auf das anstehende Heimspiel gegen den SV Waldhof Mannheim am Freitag (19 Uhr, FuPa-Liveticker). Am Mittwoch wird nicht-öffentlich geübt, das Abschlusstraining am Donnerstag steigt um 11 Uhr.