MSV-News in KW45: Aachen-Tickets wieder eingeschränkt online verfügbar

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW46 liegt der Fokus auf dem anstehenden Niederrheinpokal-Viertelfinale der Zebras beim SV Sonsbeck. Die Frauen setzen ihre beeindruckende Siegesserie fort und führen die Niederrheinliga souverän an. Für die U17 und die MSV-Amateure gab es derweil bittere Niederlagen.

Die "organisatorisch-technischen" Probleme des Online-Vorverkaufs für das anstehende Heimspiel der Zebras gegen Alemannia Aachen sind behoben. Ab sofort können alle Mitglieder, Dauerkarteninhaber sowie alle Personen, die bis einschließlich des Mannheim-Heimspiels eine Eintrittskarte im Online-Shop des MSV erworben haben, können uneingeschränkt Zugangsberechtigungen für das Duell gegen die Kaiserstädter erwerben.

Die U17-Junioren des MSV Duisburg haben gegen Bayer Leverkusen mit 1:2 verloren und damit so gut wie keine Chance mehr, in die Liga A der DFB-Nachwuchsliga einzuziehen. Sechs Punkte beträgt der Rückstand inzwischen, bei noch drei ausstehenden Spieltagen rechnerisch zwar machbar, aber die Wahrscheinlichkeit dürfte im einstelligen Prozentbereich liegen. Gegen die Werkself ging es zunächst torlos in die Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel sorgten Simone Cannizzaro (49.) und Rayan-Wassin Zidane (51.) mit einem Doppelschlag für die Leverkusener Führung. Der MSV konnte zwar in Person von Batuhan Kumlu noch einmal verkürzen (58.), zu mehr sollte es aber nicht reichen.

Nichts zu holen gab es für die MSV-Amateure im Heimspiel gegen die dritte Mannschaft der DJK Lösort Meiderich. Nach 90 Minuten stand es 0:2, wodurch die Zebras in der Tabelle auf den siebten Platz abrutschten. Weiter geht es am kommenden Wochenende mit einem Auswärtsspiel bei Blau-Weiß Neuenkamp.

Die Frauen des MSV Duisburg sind einfach nicht zu stoppen. Zehn von zehn Spielen haben sie in der Niederrheinliga inzwischen gewonnen, zuletzt gab es einen klaren 5:1-Erfolg im Spitzenspiel bei der SG Kaarst. Schon nach zehn Minuten erzielte Edina Habibovic den Duisburger Führungstreffer. Für die 25-jährige Mittelfeldspielerin war es bereits der zehnte Torerfolg in dieser Spielzeit. Wenig später legte Yuiko Tabuchi das 2:0 nach (21.) Unmittelbar nach dem Seitenwechsel sorgte Julia Hülsken für die Vorentscheidung (48.), wenngleich die SGK kurz darauf noch zum Anschlusstreffer kam (50.). In der Folge erhöhten Emma Viktoria Hilbrands (63.) sowie Hanna Hamdi (70.) zum 5:1-Endstand.

10. November, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem wichtigen Heimsieg am vergangenen Freitag gegen den SV Waldhof Mannheim startet der MSV Duisburg am Montag in die Trainingswoche. Aufgrund der Länderspielpause findet die 3. Liga am kommenden Wochenende nicht statt, auf dem Platz gefordert sind die Zebras aber trotzdem, denn es geht im Niederrheinpokal zum SV Sonsbeck. Davor wird aber noch trainiert. Coach Dietmar Hirsch bittet sein Team am Montag, Dienstag und Mittwoch jeweils um 11 Uhr auf den Trainingsplatz. Der Donnerstag ist frei, ehe am Freitag wieder um 11 Uhr mit dem Ball geübt wird. Das Abschlusstraining findet am Samstag um 14 Uhr statt.