MSV-News in KW44: Vorverkauf für Pokalspiel gestartet

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW44 geht es für die Zebras auswärts zum VfL Osnabrück. Zudem ist der Vorverkauf für das Pokalspiel gegen den SV Sonsbeck gestartet.

Am Sonntag, den 16. November gastiert der MSV im Willy-Lemkens-Sportpark für das Niederrheinpokalviertelfinale gegen den SV Sonsbeck. Tickets dafür sind ab sofort Die dazugehörigen Vorverkaufsstellen sind: die SVS-Lounge am Sportplatz, Vereinslokal ,,Am Markt“, Sportcenter Paul Hahn. Friseursalon Werthmanns sowie in der Steuerberatungskanzlei Lemkens & Lemkens in Xanten. 500 Tickets sind bereits an den MSV gegangen, 3000 sind insgesamt gedruckt worden.

28. Oktober, 12.05 Uhr: Entlastungszug zum VfL

Alle 1.400 Gästetickets für das Auswärtsspiel des MSV Duisburg beim VfL Osnabrück waren innerhalb kürzester Zeit vergriffen. Damit alle Fans gut und rechtzeitig zum Stadion an der Bremer Brücke kommen, setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug ein. Los geht es am Samstag um 10.23 Uhr von Gleis 12 am Duisburger Hauptbahnhof. Ankunft in Osnabrück ist um 11.54 Uhr. Die Rückreise startet planmäßig um 17 Uhr.

27. Oktober, 16.30 Uhr: Pokalspiel verlegt

Plötzlich auftretende Sicherheitsbedenken haben zu einer Verlegung der Viertelfinalpartie des MSV Duisburg im Niederrheinpokal gegen den SV Sonsbeck geführt. Gespielt wird nun nicht mehr am Samstag, dem 15. November um 13. 30 Uhr, sondern 24 Stunden später. Demnach ist der Anpfiff der Begegnung am Sonntag, den 16. November um 13.30 Uhr. Interessanterweise haben an diesem Länderspielwochenende alle höherklassigen Mannschaften der Region spielfrei. Informationen zum Ticketvorverkauf liefert der MSV, sobald er alle Formalitäten mit dem gastgebenden SVS geklärt hat.

27. Oktober, 11 Uhr: MSV-Frauen weiter makellos

Die Frauen des MSV haben auch das achte Spiel in der Niederrheinliga gewonnen. Bei der DJK Tusa siegten die Zebras mit 1:0 und führen demnach die Tabelle weiter souverän an. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

27. Oktober, 9 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem ärgerlichen Remis im Derby gegen Rot-Weiss Essen am Sonntagabend, steht bei den Zebras am Montag eine regenerative Einheit auf dem Programm. Um 11 Uhr versammelt sich das Team von Dietmar Hirsch dafür auf dem Trainingsgelände an der Westender Straße. Den Dienstag haben die Drittliga-Profis frei, bevor am Mittwoch um 11 Uhr die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) beginnt. Das Training am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt, die Abschlusseinheit am Freitag um 14 Uhr kann dann wieder von Fans besucht werden.