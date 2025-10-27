MSV-News in KW44: Sicherheitsbedenken - Pokalspiel verlegt

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW44 geht es für die Zebras auswärts zum VfL Osnabrück. Außerdem gibt es eine Entwicklung vor dem Niederrheinpokal-Viertelfinale beim SV Sonsbeck und die Frauen sind weiterhin ohne Punktverlust Spitzenreiter in der Niederrheinliga.

Plötzlich auftretende Sicherheitsbedenken haben zu einer Verlegung der Viertelfinalpartie des MSV Duisburg im Niederrheinpokal gegen den SV Sonsbeck geführt. Gespielt wird nun nicht mehr am Samstag, dem 15. November um 13. 30 Uhr, sondern 24 Stunden später. Demnach ist der Anpfiff der Begegnung am Sonntag, den 16. November um 13.30 Uhr. Interessanterweise haben an diesem Länderspielwochenende alle Mannschaften der Region spielfrei. Informationen zum Ticketvorverkauf liefert der MSV, sobald er alle Formalitäten mit dem gastgebenden SVS geklärt hat.

Die Frauen des MSV haben auch das achte Spiel in der Niederrheinliga gewonnen. Bei der DJK Tusa siegten die Zebras mit 1:0 und führen demnach die Tabelle weiter souverän an. Hier geht es zum ausführlichen Spielbericht.

27. Oktober, 9 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem ärgerlichen Remis im Derby gegen Rot-Weiss Essen am Sonntagabend, steht bei den Zebras am Montag eine regenerative Einheit auf dem Programm. Um 11 Uhr versammelt sich das Team von Dietmar Hirsch dafür auf dem Trainingsgelände an der Westender Straße. Den Dienstag haben die Drittliga-Profis frei, bevor am Mittwoch um 11 Uhr die Vorbereitung auf das Auswärtsspiel beim VfL Osnabrück am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) beginnt. Das Training am Donnerstag findet nicht-öffentlich statt, die Abschlusseinheit am Freitag um 14 Uhr kann dann wieder von Fans besucht werden.