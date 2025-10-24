MSV-News in KW43: Niederrheinpokal-Spiel terminiert

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW43 steht das Derby gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag im Fokus. Am Wochenende gab es einige Niederlagen für die Zebra-Teams, einzig die MSV-Amateure überzeugten beim 5:0-Sieg gegen Gelb-Weiß Hamborn III. Das steht außerdem an.

Das Viertelfinale im Niederrheinpokal ist terminiert. Der MSV Duisburg tritt am Samstag, den 15. November, beim SV Sonsbeck an. Gespielt wird im Willy-Lemkens-Sportpark, angestoßen wird um 13. 30 Uhr. Laut FuPa-Datenbank ist es dann das fünfte Aufeinandertreffen der beiden Vereine. Bislang konnten sich die Zebras in jeder Partie durchsetzen, zuletzt mit 6:0 in der Sommer-Vorbereitung der laufenden Spielzeit. Die Eintrittskarten werden 12 Euro kosten, ermäßigte Tickets gibt es bereits für 8 Euro. Kinder unter 15 Jahren haben freien Eintritt. Der Vorverkauf soll Ende der kommenden Woche beginnen.

24. Oktober, 12 Uhr: Duisburg muss Strafe zahlen Für das unsportliche Verhalten einiger Fans hat das DFB-Sportgericht den MSV Duisburg nun zur Kasse gebeten. 600 Euro werden fällig, weil bei der Partie am 30. August beim SC Verl zwei Gegenstände auf den Platz geworfen wurden. Weitere Strafen für das Zünden von Pyrotechnik stehen noch aus und dürften in Kürze fällig werden. 20. Oktober, 10 Uhr: Knappe Pleite gegen den Meister Sa., 18.10.2025, 11:00 Uhr 1. FC Köln 1. FC Köln MSV Duisburg MSV Duisburg 1 0 Abpfiff Denkbar knapp musste sich die U19 des MSV Duisburg in der DFB-Nachwuchsliga dem amtierenden Deutschen Meister 1. FC Köln geschlagen geben. Die Domstädter siegten nach einem Treffer von Fynn Schenten nach einer Stunde mit 1:0 und bleiben damit weiter auf Endrunden-Kurs. Duisburg steht mit acht Zählern auf dem drittletzten Rang. 20. Oktober, 9 Uhr: Amateure auf Aufholjagd