MSV-News in KW43: Duisburg für Fan-Fehlverhalten bestraft

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW43 steht das Derby gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag im Fokus. Am Wochenende gab es einige Niederlagen für die Zebra-Teams, einzig die MSV-Amateure überzeugten beim 5:0-Sieg gegen Gelb-Weiß Hamborn III. Das steht außerdem an.

Für das unsportliche Verhalten einiger Fans hat das DFB-Sportgericht den MSV Duisburg nun zur Kasse gebeten. 600 Euro werden fällig, weil bei der Partie am 30. August beim SC Verl zwei Gegenstände auf den Platz geworfen wurden. Weitere Strafen für das Zünden von Pyrotechnik stehen noch aus und dürften in Kürze fällig werden.

Denkbar knapp musste sich die U19 des MSV Duisburg in der DFB-Nachwuchsliga dem amtierenden Deutschen Meister 1. FC Köln geschlagen geben. Die Domstädter siegten nach einem Treffer von Fynn Schenten nach einer Stunde mit 1:0 und bleiben damit weiter auf Endrunden-Kurs. Duisburg steht mit acht Zählern auf dem drittletzten Rang.

Die MSV-Amateure haben sich in der Verfolgergruppe etabliert. Am vergangenen Wochenende holten sie weitere drei Punkte beim 5:0-Erfolg gegen die dritte Mannschaft von Gelb-Weiß Hamborn. Serkan Tekin (27.) und Benedikt Steffen (37.) legten noch vor der Pause den Grundstein für den späteren Sieg. Nach dem Seitenwechsel vergab Shaqir Smakolli zunächst die Vorentscheidung, als er per Foulelfmeter an Gäste-Keeper Leonardo Derbort scheiterte (51.). Wenig später machte er es besser und stellte aus dem Spiel auf 3:0 (63.). Eliah Immel erhöhte fünf Minuten später auf 4:0, ehe Philipp Ruprecht in der Schlussphase den Endstand markierte (79.). Mit 21 Punkten nach zehn Spieltagen rangierten die Zebras auf dem fünften Tabellenplatz.

20. Oktober, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Spät in der Nacht kam der MSV-Tross vom Auswärtsspiel beim TSV 1860 München in heimischen Gefilden an. Ein wenig ausschlafen dürfen die Spieler am Montag, denn Cheftrainer Dietmar Hirsch bittet erst um 14 Uhr zur regenerativen Einheit auf dem Trainingsplatz. Der Dienstag ist frei, ehe am Mittwoch um 11 Uhr die Vorbereitung auf das Derby gegen Rot-Weiss Essen am kommenden Sonntag (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) aufgenommen wird. Auch am Donnerstag wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, der Freitag findet ohne Zuschauer statt. Die sind aber beim Abschlusstraining am Samstag, erneut um 11 Uhr, wieder herzlich willkommen.