Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

MSV-News in KW42: Pokal-Kracher und Traditionsduell

In der wöchentlichen News-Übersicht informiert FuPa Niederrhein über alles Wissenswerte rund um den MSV Duisburg.

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW42 steht das Niederrheinpokal-Achtelfinale am Mittwoch beim KFC Uerdingen sowie das darauffolgende Auswärtsspiel in der 3. Liga beim TSV 1860 München im Fokus. Das steht im Zebrastall außerdem an.

13. Oktober, 9 Uhr: Amateure feiern Auswärtssieg

Gestern, 13:00 Uhr
Duisburger FV 08
Duisburger FV 08Duisb. FV 08 III
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg II
1
2
Abpfiff

Die MSV-Amateure haben ihr Auswärtsspiel in der Kreisliga C bei der zweiten Mannschaft des Duisburger FV 08 knapp gewonnen. Benedikt Steffen (39.) und Justin Pinkert (83.) trafen für die Zebras, die Mitte der ersten Hälfte zunächst in Rückstand geraten waren. Auf dem Rasen sahen die Zuschauer ein packendes Duell, in dem der MSV mehr Spielanteile hatte und gute Chancen ungenutzt ließ.

13. Oktober, 8.30 Uhr: Entlastungszug nach Krefeld

Für das Niederrheinpokal-Achtelfinale zwischen dem KFC Uerdingen und dem MSV Duisburg setzt die Deutsche Bahn einen Entlastungszug für die Fans der Zebras ein. Auf der Hinfahrt startet der Zug um 17.24 Uhr an Gleis 2 im Duisburger Hauptbahnhof und fährt um 17.40 Uhr in Krefeld-Oppum ein. Die Rückfahrt ist für 22.15 Uhr geplant, Ankunft in Duisburg dann um 22.30 Uhr.

13. Oktober, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Eine intensive Woche liegt vor dem MSV Duisburg. Am Mittwoch geht es im Niederrheinpokal zum KFC Uerdingen, am Sonntag steht das Auswärtsspiel beim TSV 1860 München an. Viel Zeit auf dem Trainingsplatz bleibt Dietmar Hirsch und seinem Staff demnach nicht. Montag und Dienstag bittet er sein Team jeweils um 11 Uhr zur Einheit auf den Rasen, Donnerstag wird um 14 Uhr mit dem Ball geübt. Die Einheit am Freitag findet nicht-öffentlich statt. Am Samstag geht es für den Zebra-Tross gen München.

