MSV-News in KW40: Pokalspiel in Uerdingen terminiert

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW40 geht es für die Zebras in die nächste Englische Woche. Zunächst reist der MSV zum. 1. FC Saarbrücken, am Freitag steht das Heimspiel gegen Hansa Rostock an. Gute Nachrichten gibt es auch von den Amateuren, den Frauen und aus der Jugend.

Die MSV-Frauen sind in der Niederrheinliga nicht zu bremsen. Auch im fünften Spiel siegten die Zebras und kamen beim SV Heißen zu einem ungefährdeten 4:0-Erfolg. Emma Viktoria Hilbrands (19.) und Mizuho Kitamura (29.) stellten vor der Pause die Weichen auf Sieg, nach dem Seitenwechsel war Edina Habibovic mit einem Doppelpack erfolgreich (52./66.). Gemeinsam mit dem SV Rosellen führt der MSV die Liga an, am kommenden Wochenende geht es zuhause gegen Grün-Weiß Lankern. Das ultimative Spitzenspiel gegen Rosellen ist auf den 12. Oktober terminiert.

29. September, 13 Uhr: Pokalspiel zeitgenau angesetzt

Nun ist es also offiziell. Am Mittwochabend, den 15. Oktober, tritt der MSV Duisburg im Achtelfinale um den Niederrheinpokal beim KFC Uerdingen an. Informationen zum Vorverkauf gibt es noch nicht, es ist aber davon auszugehen, dass die Grotenburg bis auf den letzten Platz gefüllt sein wird.

29. September, 12 Uhr: MSV-Legende wird 80

Nur wenige Spieler stehen für den MSV Duisburg wie Michael Bella. Mehr als 400 Einsätze absolvierte er in Zebrastreifen, heute feiert er Geburtstag. Die MSV-Legende wird 80 Jahre alt. Noch immer ist er bei Heimspielen der Zebras im Stadion zu finden, der MSV war, ist und bleibt für immer sein Verein. Herzlichen Glückwunsch!

29. September, 10 Uhr: Bittere Niederlage für Amateure

Bereits am Freitagabend waren die MSV Amateure bei der Zweitvertretung der Sportfreunde Hamborn 07 zu Gast. Nach zuletzt vier Siegen am Stück gab es beim Tabellenführer allerdings nichts zu holen. Am Ende stand eine klare 2:5-Niederlage für die Meidericher. Die lagen kurz nach der Pause mit 0:3 hinten, ehe Dennis van de Wetering (59.) und Giovanni Campanella (62.) mit einem Doppelpack noch einmal neue Hoffnung aufkommen ließen. Der unmittelbar darauf folgende Platzverweis von Moritz Haagen bremste die Aufholjagd allerdings aus und in der Schlussphase mussten zwei weitere Gegentore hingenommen werden.

29. September, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Früh am Montagmorgen bittet der MSV Duisburg zum Pressegespräch vor dem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken am Dienstag (19 Uhr, FuPa-Liveticker). Im Anschluss bittet Dietmar Hirsch seine Mannen noch einmal in Meiderich auf den Trainingsplatz, ehe nach dem gemeinsamen Mittagessen der Bus in Richtung Saarland bestiegen wird. Nach der Rückkehr in der Nacht zu Mittwoch geht es am Wochenteiler und am Donnerstag direkt mit der Vorbereitung auf das Heimspiel gegen den FC Hansa Rostock am Freitagabend weiter (19 Uhr, FuPa-Liveticker).