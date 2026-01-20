MSV-News in KW4: Kantersieg in der Liga, Triumph in der Halle

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW4 blicken wir auf den furiosen Auftaktsieg der Zebras zum Rückrundenstart der 3. Liga und den Titelgewinn der MSV-Frauen beim Hallenmasters in Dülken.

20. Januar, 14 Uhr: Frauen holen nächsten Titel

Die Frauen des MSV surfen weiter auf der Erfolgswelle. Nachdem in der ersten Saisonhälfte in der Niederrheinliga jede Begegnung gewonnen werden konnte und zuletzt ohne Gegentor der Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg errungen wurde, haben die Spielerinnen nun den nächsten Erfolg eingefahren. Beim Hallenmasters in Dülken gewannen die Zebra-Frauen und überzeugten einmal mehr. Kantersiegen in der Gruppenphase gegen Rot-Weiß Venn (4:0), den SC Grimlinghausen (5:1) und ein 5:1 gegen Viktoria Waldenrath-Straeten folgte im Halbfinale ein klarer 5:2-Erfolg gegen den FV Mönchengladbach. Im Endspiel ging es noch einmal gegen Waldenrath-Straeten, dieses Mal gewann der MSV mit 5:0. "„Wir sind sehr stolz auf diese Mannschaft, die immer dann einen Gang höher schaltet, wenn sie gefordert wird", erklärte Coach Abdul Saket anschließend in den Vereinsmedien.

20. Januar, 12 Uhr: So trainieren die Zebras

Als Belohnung für die erfolgreich ab geschlossene Dienstreise nach Großaspach - der MSV Duisburg siegte zum Rückrundenstart der 3. Liga mit 4:0 gegen die U23 des VfB Stuttgart - gab es für die Spieler zwei freie Tage zur Erholung und Regeneration. Erst am Mittwoch wird unter der Aufsicht von Cheftrainer Dietmar Hirsch wieder trainiert, die Einheit ist für 10.30 Uhr angesetzt. Donnerstag müssen Zuschauer draußen bleiben, zum Abschlusstraining am Freitag um 14 Uhr sind die Kibitze dann aber wieder herzlich willkommen. Samstag steht die Partie gegen den SSV Jahn Regensburg an (16.30 Uhr, FuPa Liveticker).