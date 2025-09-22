MSV-News in KW39: Amateure bauen Siegesserie aus

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW39 geht es im die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel. Außerdem nehmen wir die Siegesserien der MSV-Frauen und der Amateure in den Blick.

Viermal in Serie haben die MSV-Frauen in der Niederrheinliga gewonnen. Auch der CfR Links hatte gegen die Zebras keine Chance und unterlag mit 2:5. Die Gäste gingen zwar nach drei Minuten in Front, doch Yuiko Tabuchi drehte die Partie mit einem Doppelschlag (13./45.+1) noch vor der Pause. Kurz nach dem Seitenwechsel kamen die Düsseldorferinnen noch einmal zum Ausgleich, doch der hatte nur wenige Minuten Bestand. Mizuho Kato sorgte für die erneute MSV-Führung (53.). In der Schlussphase schraubten Emma Hilbrands (77.), und Edina Habibovic (87.) das Ergebnis weiter in die Höhe. Die Tabelle führt der MSV mit der maximalen Punktausbeute an, ebenfalls zwölf Zähler hat der SV Rosellen auf dem Konto.

22. September, 8.30 Uhr: Amateure bauen Siegesserie aus

Den vierten Sieg in Folge haben die MSV-Amateure gegen die zweite Mannschaft von Eintracht Walsum eingetütet. Bereits nach neun Minuten erzielte Giovanni Campanella den Führungstreffer für die Zebras. Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, als Eintracht-Spieler Luka Simijonovic mit einer glatt Roten Karte vorzeitig zum Duschen geschickt wurde. In Unterzahl gelang den Walsumern kurz darauf der Ausgleich. Niklas Neuland traf zum 1:1 (42.). Nach dem Seitenwechsel brachte Dennis Schäfer den MSV erneut in Front (55.), Benedikt Steffen sorgte in der Schlussphase für den 3:1-Endstand (77.). In der Tabelle haben die Zebras die Eintracht damit überholt und sind nun Fünfter mit zwölf Punkten. Am Freitag steht das Duell bei Spitzenreiter Sportfreunde Hamborn 07 II an.

22. September, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach der Rückkehr aus Hannover steht am Montag hauptsächlich die Regeneration im Vordergrund. Um 11 Uhr steht ein lockeres Auslaufen an der Westender Straße an. Der Dienstag ist für die Zebra-Kicker frei. Mittwoch beginnt dann die Vorbereitung auf das anstehende Heimspiel am Samstag gegen den FC Ingolstadt (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Chefcoach Dietmar Hirsch bittet um 11 Uhr zum Aufgalopp, die Einheit am Donnerstag ist nicht-öffentlich. Das Abschlusstraining am Freitag findet um 14 Uhr statt, Zuschauer sind hier wieder herzlich willkommen.