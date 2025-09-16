MSV-News in KW38: Felix Grund pfeift Zebras

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW38 geht es um den perfekten Saisonstart in der 3. Liga und bei den Frauen in der Niederrheinliga. Auch die MSV-Amateure kommen in der Kreisliga C immer besser ins Rollen.

Das Auswärtsspiel der Zebras beim 1. FC Schweinfurt wird von Felix Grund geleitet. Der 25-jährige Schiedsrichter aus Bayern steht damit vor seinem zwölften Einsatz in der 3. Liga. Unterstützt wird er von Jonas Krzyzanowski und Lennart Wolff an der Linie, 4. Offizieller ist Nikolai Kimmeyer.

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel haben die MSV-Frauen eindrucksvoll die Tabellenführung in der Niederrheinliga verteidigt. Bei Mit-Aufsteiger Union Nettetal siegten die Zebras mit 2:0. Isabel Hochstein sorgte nach fünf Minuten für die frühe Führung, Melina Koffler legte kurz nach dem Seitenwechsel das 2:0 nach. Nach drei Partien gab es noch kein Gegentor. Mit dem SV Heißen, SV Rosellen und der DJK Tusa Düsseldorf sind drei weitere Teams perfekt in die Saison gestartet. Am kommenden Sonntag geht es für Duisburg gegen den CfR Links.

Nach zwei Niederlagen zu Saisonbeginn kommen die MSV-Amateure in der Kreisliga C so langsam aber sicher in Fahrt. Beim SV Duissern III holte die Fan-Mannschaft am Sonntag den dritten Sieg in Serie und verbesserte sich damit im Klassement auf den sechsten Rang. Mit seinem sechsten Saisontor brachte Benedikt Steffen den MSV schon nach 14 Zeigerumdrehungen in Front. Nur fünf Minuten später kam Duissern mit seinem ersten Abschluss durch Kai Oehne zum Ausgleich. In der Folge übernahmen die Zebras die Kontrolle, ließen aber zahlreiche gute Chancen ungenutzt verstreichen. Somit ging es unentschieden in die Pause. Ein ruhender Ball sollte die erneute MSV-Führung einleiten. Nach einem Freistoß versenkte Dennis van de Wetering sehenswert per Direktabnahme (67.). Moritz Haagen beendete einen Konter mit dem 3:1 für die Gäste (72.), ehe Routinier Giovanni Campanella kurz nach seiner Einwechslung das 4:1 und damit den Endstand markierte (86.).

15. September, 7 Uhr: So trainieren die Zebras

Ein straffes Programm wartet auf den MSV Duisburg in dieser Woche. Nach einer nicht-öffentlichen Trainingseinheit am Montagvormittag geht es für den Zebra-Tross nach dem Mittagessen per Bus nach Schweinfurt. Dort steht am Dienstagabend das Auswärtsspiel beim 1. FC Schweinfurt auf der Agenda. In der Nach erfolgt die Rückreise nach Duisburg, am Mittwoch wird um 15 Uhr trainiert. Den Donnerstag haben die Kicker nach aktuellem Plan frei, ehe am Freitag noch einmal ohne Zuschauer geübt wird. Das Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel beim TSV Havelse am Sonntag steigt am Samstagmittag. Hier sind die Trainings-Kiebitze wieder herzlich willkommen.