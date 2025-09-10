MSV-News in KW37: Zuschauer-Saisonrekord gegen Wiesbaden erwartet

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW37 steht das Niederrheinpokalspiel bei Union Nettetal im Fokus, ehe am Samstag im Heimspiel gegen den SV Wehen Wiesbaden die 20.000er Marke bei den Zuschauern geknackt werden soll. Außerdem blicken wir auf den Kantersieg der Amateure und die Pleite der U17.

Die 20.000er Marke wird mit hoher Wahrscheinlichkeit am Samstag geknackt werden, wenn der MSV Duisburg in der 3. Liga den SV Wehen Wiesbaden empfängt. Am Dienstagabend hatte der Verein bereits deutlich über 15.000 Tickets verkauft, der Vorverkauf zog in den vergangenen Tagen noch einmal deutlich an. Nachdem im ersten Saisonspiel gegen den VfB Stuttgart II 19.652 Fans ins Wedaustadion kamen und im folgenden Heimspiel gegen den SSV Ulm 19.038 Zuschauer, dürfte gegen Wiesbaden einer neuer Saisonrekord winken. Nach vier Siegen in Serie, sowie dem souveränen Einzug in die zweite Runde im Niederrheinpokal hat sich die Mannschaft das auch redlich verdient.

Was ein Auftritt der MSV-Amateure. Im Heimspiel feierte die Fan-Mannschaft der Zebras einen 10:1-Sieg gegen den VfB Lohberg II. Dustin Schäfer und Giovanni Campanella erzielten jeweils einen Dreierpack, Benedikt Steffen traf doppelt und Moritz Haagen sowie Dustin Skladny trugen sich je einmal als Torschütze in den Spielberichtsbogen ein. Die Meidericher klettern im Klassement nun auf den achten Rang. Am kommenden Sonntag geht es zum SV Duissern III.

8. September, 10 Uhr: Streifen zeigen beim "Nicht-Aufstiegsspiel"

Als Teil der Initiative "Aufstiegsreform 2025" hat der MSV beim "Nicht-Aufstiegsspiel" zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Chemnitzer FC Streifen gezeigt. MSV-Vorstand Christian Stiefelhagen, Vorstandsmitglied Jörg Keiser sowie die Fanbeauftragte Marion Schübel waren zu Gast im Stadion Niederrhein. Mittlerweile 45 Vereine von der Bundesliga bis zur Regionalliga haben sich der Bewegung angeschlossen. Zuletzt gaben der TSV 1860 München, VfL Osnabrück und BFC Preussen ihren Beitritt bekannt. Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Team1902 (@19null2)

8. September, 9.15 Uhr: Böse Pleite für U17

Nichts zu holen gab es für die B-Junioren der Zebras in der U17-DFB-Nachwuchsliga gegen den 1. FC Köln. Am Ende stand nicht nur die zweite Niederlage im zweiten Spiel der Saison, sondern auch eine klare 0:4-Klatsche. Vor allem in der Schlussphase brach die MSV-Defensive auseinander und kassierte zwischen der 84. und 90. Minute gleich drei Gegentore. Zuvor hatte Jan Colles die Kölner kurz nach dem Seitenwechsel in Front gebracht (48.). Gute Chancen auf die eigene Führung vergaben Julian Bierschenk sowie Philipp Kanzok in der ersten Hälfte.

8. September, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach der Länderspielpause geht es für den MSV Duisburg gleich in eine Englische Woche. Am Mittwoch steht das Niederrheinpokalspiel bei Union Nettetal an, am Samstag dann das Heimspiel in der 3. Liga gegen den SV Wehen Wiesbaden. Trainiert wird an der Westender Straße in dieser Woche Montag und Dienstag jeweils um 9.30 Uhr, am Mittwoch bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch um 11 Uhr zur Einheit auf dem Platz. Donnerstag gibt es eine nicht-öffentliche Trainingseinheit, ehe das Abschlusstraining vor Wiesbaden am Freitag um 14 Uhr steigt.