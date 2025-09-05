MSV-News in KW36: Schweinfurt-Tickets verfügbar, Wehen-VVK zieht an

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW36 geht der Blick vor allem auf den Nachwuchs der Zebras, denn die Profis sind in der Länderspielpause. Das aber als Tabellenführer der 3. Liga.

Das nächste Heimspiel der Zebras steht am Samstag, 13. September, im Wedaustadion an. Der Tabellenführer empfängt dann den SV Wehen Wiesbaden (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Die Chance, dass zum ersten Mal in dieser Saison mehr als 20.000 Zuschauer im Stadion sind, ist groß. Der Vorverkauf hat in den vergangenen Tagen noch einmal merklich angezogen. Am Freitagmittag waren 13.228 Tickets an den Fan gebracht. Acht Tage vor der Begegnung ist das ein guter Wert, der aber noch Luft nach oben lässt.

Das Los hat bereits entschieden. Der MSV Duisburg tritt in der zweiten Runde um den Niederrheinpokal bei Union Nettetal an. Nun ist auch klar, wann und vor allem wo die Begegnung über die Bühne geht. In der vergangenen Spielzeit gab es das Duell im Halbfinale bereits schon einmal, damals vor ordentlicher Kulisse im Duisburger Wedaustadion. Dieses Mal tauscht der Landesligist das Heimrecht nicht, sondern spielt in der heimischen Christian-Rötzel-Kampfbahn. Der Anpfiff ertönt am Mittwoch, den 10. September, um 19.30 Uhr. Tickets gibt es derzeit nur online. Vollzahler zahlen 14 Euro plus Gebühren, ermäßigte Eintrittskarten gibt es für nen Zehner. Tickets sind hier erhältlich .

Am Dienstagabend, 16. September, ist der MSV Duisburg beim 1. FC Schweinfurt zu Gast. Den Meiderichern stehen insgesamt 2.260 Steh- und 240 Sitzplätze zur Verfügung, die ab sofort über den Online-Shop der Schweinfurter verfügbar sind . Stehplätze kosten 15 Euro (13 Euro ermäßigt), Sitzplätze sind für 26 Euro (23 Euro ermäßigt) erhältlich. An der Tageskasse gibt es einen Aufschlag von zwei Euro.

1. September, 15 Uhr: Michelbrink wechselt nach Köln

Dieser Wechsel hatte sich angedeutet. Schon in der Vorbereitung spielte Jonas Michelbrink in den Planungen von Dietmar Hirsch keine Rolle mehr, nun hat er am letzten Tag der Wechselfrist einen neuen Verein gefunden. Nach drei Spielzeiten schließt sich der Mittelfeldspieler nun Fortuna Köln in der Regionalliga West an. Für den MSV stand Michelbrink in 68 Spielen auf dem Feld und erzielte dabei vier Tore.

1. September, 9 Uhr: Amateuren gelingt Befreiungsschlag

Der Knoten ist endlich geplatzt, die ersten Punkte im Sack. Die MSV-Amateure gewinnen bei der dritten Mannschaft des SC Croatia Mülheim mit 7:2. Dennis Schäfer traf noch in der ersten Spielminute zur MSV-Führung, der Ausgleich der Mülheimer folgte prompt, doch Benedikt Steffen erzielte bereits nach sechs gespielten Minuten die erneute Führung der Zebras. Noch vor der Pause erhöhten Simon Kubosch (21./43.), Steffen (36.) und Schäfer (44.). Croatia konnte zwischenzeitlich noch auf 2:3 verkürzen, ansonsten der MSV-Offensive aber nicht wirklich etwas entgegensetzen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Heidtmann nach 79 Zeigerumdrehungen.

1. September, 8.30 Uhr: Durchwachsener Spieltag der Jugend

In der U19-DFB-Nachwuchsliga hat der MSV Duisburg in letzter Sekunde noch einen Punkt bei Alemannia Aachen eingefahren. Marko Pavlovic erzielte das 1:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach fünf absolvierten Spielen haben die Zebras nun fünf Punkte auf dem Konto und belegen im Klassement den vierten Rang.

Nichts zu holen gab es derweil für die U17, die zum Saisonauftakt den Vorjahresmeister Borussia Mönchengladbach an der Westender Straße empfing. Am Ende stand die klare 2:4-Niederlage. Behlül Demirhan erzielte nach 63 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer, Philipp Kanzok verkürzte zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch auf 2:4.

1. September, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem erneuten Last-Minute-Sieg des MSV Duisburg beim SC Verl und einer Regenerationseinheit am Sonntag ist der Montag für die Kicker des Spielvereins frei. In die spielfreie Woche startet das Team von Dietmar Hirsch am Dienstag um 9.30 Uhr im Kraftraum, ehe es um 11 Uhr auf den Platz geht. Den selben Ablauf erwartet die Spieler am Mittwoch, ehe am Donnerstag das Testspiel beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum ansteht. Dieses findet ohne Zuschauer statt, aber mit dem ausführlichen FuPa-Liveticker seid ihr stets auf Ballhöhe. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.