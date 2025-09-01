MSV-News in KW36: Als Spitzenreiter in die Länderspielpause

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW36 geht der Blick vor allem auf den Nachwuchs der Zebras, denn die Profis sind in der Länderspielpause. Das aber als Tabellenführer der 3. Liga.

Der Knoten ist endlich geplatzt, die ersten Punkte im Sack. Die MSV-Amateure gewinnen bei der dritten Mannschaft des SC Croatia Mülheim mit 7:2. Dennis Schäfer traf noch in der ersten Spielminute zur MSV-Führung, der Ausgleich der Mülheimer folgte prompt, doch Benedikt Steffen erzielte bereits nach sechs gespielten Minuten die erneute Führung der Zebras. Noch vor der Pause erhöhten Simon Kubosch (21./43.), Steffen (36.) und Schäfer (44.). Croatia konnte zwischenzeitlich noch auf 2:3 verkürzen, ansonsten der MSV-Offensive aber nicht wirklich etwas entgegensetzen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Heidtmann nach 79 Zeigerumdrehungen.

1. September, 8.30 Uhr: Durchwachsener Spieltag der Jugend

In der U19-DFB-Nachwuchsliga hat der MSV Duisburg in letzter Sekunde noch einen Punkt bei Alemannia Aachen eingefahren. Marko Pavlovic erzielte das 1:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach fünf absolvierten Spielen haben die Zebras nun fünf Punkte auf dem Konto und belegen im Klassement den vierten Rang.

Nichts zu holen gab es derweil für die U17, die zum Saisonauftakt den Vorjahresmeister Borussia Mönchengladbach an der Westender Straße empfing. Am Ende stand die klare 2:4-Niederlage. Behlül Demirhan erzielte nach 63 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer, Philipp Kanzok verkürzte zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch auf 2:4.

1. September, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem erneuten Last-Minute-Sieg des MSV Duisburg beim SC Verl und einer Regenerationseinheit am Sonntag ist der Montag für die Kicker des Spielvereins frei. In die spielfreie Woche startet das Team von Dietmar Hirsch am Dienstag um 9.30 Uhr im Kraftraum, ehe es um 11 Uhr auf den Platz geht. Den selben Ablauf erwartet die Spieler am Mittwoch, ehe am Donnerstag das Testspiel beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum ansteht. Dieses findet ohne Zuschauer statt, aber mit dem ausführlichen FuPa-Liveticker seid ihr stets auf Ballhöhe. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.