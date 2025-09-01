 2025-08-28T05:22:00.927Z

Allgemeines
Alle MSV-News im Überblick.
Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

MSV-News in KW36: Als Spitzenreiter in die Länderspielpause

In der wöchentlichen News-Übersicht informiert FuPa Niederrhein über alles Wissenswerte rund um den MSV Duisburg.

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW36 geht der Blick vor allem auf den Nachwuchs der Zebras, denn die Profis sind in der Länderspielpause. Das aber als Tabellenführer der 3. Liga.

1. September, 9 Uhr: Amateuren gelingt Befreiungsschlag

Gestern, 17:30 Uhr
SC Croatia Mülheim
SC Croatia MülheimSC Croatia III
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg II
2
7
Abpfiff

Der Knoten ist endlich geplatzt, die ersten Punkte im Sack. Die MSV-Amateure gewinnen bei der dritten Mannschaft des SC Croatia Mülheim mit 7:2. Dennis Schäfer traf noch in der ersten Spielminute zur MSV-Führung, der Ausgleich der Mülheimer folgte prompt, doch Benedikt Steffen erzielte bereits nach sechs gespielten Minuten die erneute Führung der Zebras. Noch vor der Pause erhöhten Simon Kubosch (21./43.), Steffen (36.) und Schäfer (44.). Croatia konnte zwischenzeitlich noch auf 2:3 verkürzen, ansonsten der MSV-Offensive aber nicht wirklich etwas entgegensetzen. Den Schlusspunkt setzte Daniel Heidtmann nach 79 Zeigerumdrehungen.

1. September, 8.30 Uhr: Durchwachsener Spieltag der Jugend

Sa., 30.08.2025, 13:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlem. Aachen
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
1
1

Sa., 30.08.2025, 11:00 Uhr
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
Borussia Mönchengladbach
Borussia MönchengladbachBorussia MG
2
4
Abpfiff

In der U19-DFB-Nachwuchsliga hat der MSV Duisburg in letzter Sekunde noch einen Punkt bei Alemannia Aachen eingefahren. Marko Pavlovic erzielte das 1:1 in der dritten Minute der Nachspielzeit. Nach fünf absolvierten Spielen haben die Zebras nun fünf Punkte auf dem Konto und belegen im Klassement den vierten Rang.

Nichts zu holen gab es derweil für die U17, die zum Saisonauftakt den Vorjahresmeister Borussia Mönchengladbach an der Westender Straße empfing. Am Ende stand die klare 2:4-Niederlage. Behlül Demirhan erzielte nach 63 Minuten den 1:2-Anschlusstreffer, Philipp Kanzok verkürzte zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit noch auf 2:4.

1. September, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem erneuten Last-Minute-Sieg des MSV Duisburg beim SC Verl und einer Regenerationseinheit am Sonntag ist der Montag für die Kicker des Spielvereins frei. In die spielfreie Woche startet das Team von Dietmar Hirsch am Dienstag um 9.30 Uhr im Kraftraum, ehe es um 11 Uhr auf den Platz geht. Den selben Ablauf erwartet die Spieler am Mittwoch, ehe am Donnerstag das Testspiel beim Bundesliga-Absteiger VfL Bochum ansteht. Dieses findet ohne Zuschauer statt, aber mit dem ausführlichen FuPa-Liveticker seid ihr stets auf Ballhöhe. Der Anpfiff ertönt um 14 Uhr.

Aufrufe: 01.9.2025, 10:00 Uhr
Marcel EichholzAutor