MSV-News in KW35: Niederlage im Derby, Jubiläum für Coskun

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW35 geht es um das 100. Drittliga-Spiel von Can Coskun, den verpatzten Saisonstart der MSV-Amateure und die Niederlage der U19 im Straßenbahnderby gegen Fortuna Düsseldorf. Außerdem werfen wir einen Blick auf das anstehende Auswärtsspiel der Profis beim SC Verl.

Die U19 des MSV Duisburg hat das Straßenbahnderby gegen Fortuna Düsseldorf mit 0:1 verloren. In einem Spiel, das lange Zeit auf Augenhöhe geführt wurde, kassierten die Jung-Zebras in der Schlussphase den entscheidenden Gegentreffer. Anas Slimani traf für die Fortuna, die damit den ersten Saisonsieg einfuhr. Duisburg verpasste die Chance, in der Tabelle nach oben zu klettern und belegt derzeit den vierten Rang.

Für die MSV-Amateure gab es am Sonntag die zweite Niederlage im zweiten Spiel der Kreisliga C, Gruppe 2. Zunächst begann es aber ganz im Sinn der Meidericher Fan-Mannschaft, die nach Treffern von Benedikt Steffen (23.) und Jan Niklas Kempf (31.) zur Pause mit 2:0 führte. Nach der Pause ereigneten sich Minuten, die Kevin Fröde so schnell wohl nicht vergessen wird. Der Offensivakteur des SC Hertha Hamborn traf innerhalb kürzester Zeit doppelt für die Gäste und sorgte so für den Ausgleich (52./63.), er kassierte aber auch zwei gelbe Karten, sodass nach 64 Minuten Schluss für den 35-jährigen Routinier war. Vom Seitenrand verfolgte er, wie Sebastian Schmidt den Spielverlauf auf den Kopf drehte und den Meiderichern die zweite Niederlage bescherte (82.).

Im Duell gegen den SSV Ulm am Samstag stand Can Coskun zum insgesamt 100. Mal in der 3. Liga auf dem Feld. Für die Zebras war es erst sein dritter Einsatz, die weiteren sammelte er im Trikot des FSV Zwickau. In der vergangenen Saison spielte Coskun in 30 Regionalliga-Partien für Duisburg, ein Tor gelang ihm dabei zwar nicht, aber er legte seinen Mitspielern elf Treffer vor.

25. August, 9 Uhr: So trainieren die Zebras

Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel im Rücken gibt es für die Kicker des MSV Duisburg am Montag frei. Erst am Dienstag bittet Dietmar Hirsch sein Team zurück auf den Trainingsplatz. Um 11 Uhr wird da mit dem Ball gearbeitet, zuvor steht um 9.30 Uhr aber schon eine Einheit im Kraftraum an. Am Mittwoch wird um 11 Uhr mit dem Ball geübt, die Einheit am Donnerstag ist nicht-öffentlich. Das Abschlusstraining am Freitag ist dann wieder für Fans zugänglich. Um 13 Uhr gibt es den letzten Schliff vor dem Auswärtsspiel beim SC Verl am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker).