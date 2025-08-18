MSV-News in KW34: Aus im DFB-Pokal, Auftakt in Pokalwoche

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW34 geht es um das Ausscheiden der U19-Junioren im DFB-Pokal, den Saisonstart der MSV-Amateure und natürlich um die Profis, die zunächst am Mittwoch im Niederrheinpokal bei Victoria Mennrath gefordert sind, ehe am Samstag das Heimspiel gegen Zweitliga-Absteiger SSV Ulm ansteht.

Den Auftakt in die Saison haben sich die MSV-Amateure anders vorgestellt. Die zweite Mannschaft der Zebras unterlag der Reserve des SV Hamborn 1890 mit 0:2. Enes Gündogan traf nach 27 Minuten zum 1:0, nachdem ihn ein langer Ball, gespielt hinter die MSV-Defensive, erreichte. Kurz vor der Pause vergaben Timon Heymann und Dennis van der Wetering gute Chancen zum Ausgleich. Elf Minuten nach Wiederanpfiff stellte Mustafa Sahintürk auf 2:0. Er vollstreckte einen Handelfmeter.

18. August, 8.45 Uhr: U19 scheidet im DFB-Pokal aus

Der Pokaltraum endet für die U19-Junioren des MSV Duisburg in der ersten Runde. Beim VfL Wolfsburg unterlagen die Jung-Zebras mit 0:3, konnten dabei aber über weite Strecken gut mithalten. "Die Jungs haben das sehr ordentlich gemacht, worauf ich auch stolz bin. Nach dem 0:1 mussten wir dem großen Aufwand insgesamt Tribut zollen. Ich denke, dass das Spiel für uns sehr lehrreich war und hoffe auf einen großen Lerneffekt für die Mannschaft", erklärte MSV-Coach Marcus Jahn nach dem Abpfiff in der NRZ. Der VfL startete mit acht Spielern, die zuletzt mit den Bundesliga-Profis im Trainingslager waren. Trevor Chidubem Benedict, bereits mit einem Profivertrag ausgestattet, traf dreimal für die Wölfe (58./65.90.).

18.August, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach einem freien Wochenende geht es für die Spieler des MSV Duisburg am Montag zurück auf den Trainingsplatz. Um 9.30 Uhr bittet Trainer Dietmar Hirsch zur Einheit im Kraftraum, ehe es um 11 Uhr auf den Rasen geht. Dasselbe Programm steht am Dienstag auf dem Stundenplan der Zebras, am Mittwoch wird um 11 Uhr trainiert, bevor am Abend das Niederrheinpokal-Spiel bei Victoria Mennrath ansteht (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker). Am Donnerstag und Freitag wird jeweils um 14 Uhr an der Westender Straße mit dem Ball gearbeitet. In der Liga geht es am Samstag gegen den SSV Ulm (16.30 Uhr, FuPa-Liveticker). Zum Wochenabschluss wird am Sonntag um 11 Uhr eine Regenerationseinheit abgehalten.