MSV-News in KW33: Verl-Tickets im Vorverkauf

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW33 steht für die Profis kein Pflichtspiel an, dafür aber ein Testspiel beim SV Wanheim am Mittwoch. Außerdem blicken wir auf die gelungene Generalprobe der MSV-Amateure und den ersten Punktgewinn der U19 in der DFB-Nachwuchsliga.

Das zweite Auswärtsspiel der Saison führt den MSV Duisburg am Samstag, 30. August, nach Ostwestfalen. Die Zebras treffen im NRW-Duell auf den SC Verl, Eintrittskarten für die Partie im Stadion an der Poststraße sind ab sofort erhältlich. Rund 2.000 Karten umfasst das Kontingent des MSV, die es ab Montag, 18. August, um 10 Uhr im ZebraShop zu erwerben gibt. Sitzplatzkarten (geringes Angebot) kosten 28 Euro, Stehplätze sind für 15 Euro zu haben. Sollte nach Abschluss des Vorverkaufs noch Tickts verfügbar sein, bietet der SCV am Spieltag eine Tageskasse an, dort werden aber zwei Euro Tageskassen-Zuschlag fällt.

Der MSV Duisburg hat es mal wieder geschafft. Am Donnerstag teilte der Verein mit, dass es zur Aufstiegssaison einen Kinofilm geben würde. "Der Wahnsinn von der Wedau" zwang die Server des UCI Duisburg in die Knie, Am Freitag darauf waren die Vorstellungen dann nahezu ausverkauft. Aus diesem Grund bietet das Kino nun weitere Termine an, in denen die Fans der Zebras noch einmal die emotionale Reise des vergangenen Jahres durchleben können. Am Montag, 25, August, um 17 Uhr und 20 Uhr, am Dienstag, 26. August, um 17 Uhr und 20 Uhr, sowie am Mittwoch, 27. August, um 17 Uhr läuft der Streifen auf der großen Leinwand. Und wer es nicht ins Kino schafft, der kann auch beruhigt sein: Anfang September gibt's den Film dann auch auf BluRay und im Stream.

14. August, 9 Uhr: Ulm-VVK zieht an

Sa., 23.08.2025, 16:30 Uhr MSV Duisburg SSV Ulm 1846 Fußball

Im zweiten Heimspiel der Saison empfängt der MSV Duisburg am Samstag, 23. August, Zweitliga-Absteiger SSV Ulm. Nach zwei Siegen in Folge wollen die Zebras da natürlich nachlegen und setzten erneut auf eine große Kulisse. Fast 11.000 Tickets waren bis zum Mittwochabend bereits über die Ladentheke gegangen, über 20.000 Fans sollen am Spieltag dann im Stadion sein - so hofft es der Verein. Zum Auftakt gegen die U21 des VfB Stuttgart hatten 19.652 Anhänger den Weg ins Wedaustadion gefunden.

14. August, 8.30 Uhr: Kühlwetter-Strafe steht

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat gesprochen und die Strafe für Christian Kühlwetter festgelegt. Der Kapitän des SSV Jahn Regensburg, der am vergangenen Wochenende MSV-Kicker Jakob Bookjans von den Beinen geholt hat, sodass dieser verletzt ausgewechselt werden musste und nun auch mehrere Monate ausfällt, hat nach seinem brutalen Foulspiel eine Sperre von vier Partien bekommen. Nach dem Spiel war er in die MSV-Kabine gekommen, um sich zu entschuldigen.

12. August, 9.10 Uhr: Mennrath-Vorverkauf läuft

Mi., 20.08.2025, 19:30 Uhr Victoria Mennrath MSV Duisburg

Am Mittwoch, 20. August, steigt auch der MSV Duisburg in den Niederrheinpokal ein. In der ersten Runde geht es für die Zebras ins Mönchengladbacher Grenzlandstadion nach Rheydt. Dorthin musste der gastgebende Landesligist Victoria Mennrath auf behördliche Anweisung hin umziehen. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr (FuPa-Liveticker). Insgesamt stehen dem Drittligisten 1.700 Tickets zur Verfügung, wovon 200 Sitzplätze sind. Hier gilt: first come, first served. Denn: Mit der Eintrittskarte ist der Zugang zum Steh- und Sitzplatzbereich erlaubt.

11. August: So gibt's Tickets Wanheim

Am Mittwoch sind die Zebras zu Gast beim SV Wanheim 1900, denn der hat Grund zum Feiern. Der Duisburger B-Ligist feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsspiel am Honnenpfad wird um 18 Uhr angepfiffen. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Tageskasse ist ein 10er zu begleichen. Tickets gibt‘s hier: Vereinsgaststätte Wanheim 1900 (Dienstag von 18 bis 21 Uhr), Eis-Café Rialto, Atroper Straße 42, 47249 Duisburg (11 bis 21 Uhr),Café Fiore, Gerhard-Hauptmann-Straße 1, 47058 Duisburg (9 bis 18 Uhr)Fahrradhaus Hardacker, Wanheimer Straße. 625, 47249 Duisburg (10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr).

11. August, 10 Uhr: Schützenfest bei Generalprobe

Die Generalprobe vor dem Saisonstart ist den MSV-Amateuren mit Bravour geglückt. Beim TV Asberg III fuhren die Meidericher einen klaren 8:0-Auswärtserfolg ein. Den Torreigen eröffnete Justin Pinkert bereits nach vier Minuten, Moritz Hagen legte wenig später das 2:0 nach (12.). Bis zur Pause schraubte Dennis Schäfer das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick in die Höhe (17./38./44.). Nach dem Seitenwechsel war es zunächst ein wenig ruhiger auf dem Rasen, ehe die MSV-Offensive in der Schlussphase noch einmal einen Gang nach oben schaltete. Pinkert (70.), Leon Alexis Petzold (88.) und Schäfer (90.) sorgten für den Endstand. Am kommenden Sonntag steht das erste Pflichtspiel bei der zweiten Mannschaft des SV Hamborn 1890 an.

11. August, 9 Uhr: U19 punktet gegen Deutschen Meister