MSV-News in KW33: Pokal-Vorverkauf ist angelaufen

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW33 steht für die Profis kein Pflichtspiel an, dafür aber ein Testspiel beim SV Wanheim am Mittwoch. Außerdem blicken wir auf die gelungene Generalprobe der MSV-Amateure und den ersten Punktgewinn der U19 in der DFB-Nachwuchsliga.

Am Mittwoch, 20. August, steigt auch der MSV Duisburg in den Niederrheinpokal ein. In der ersten Runde geht es für die Zebras ins Mönchengladbacher Grenzlandstadion nach Rheydt. Dorthin musste der gastgebende Landesligist Victoria Mennrath auf behördliche Anweisung hin umziehen. Anpfiff der Partie ist um 19.30 Uhr (FuPa-Liveticker). Insgesamt stehen dem Drittligisten 1.700 Tickets zur Verfügung, wovon 200 Sitzplätze sind. Hier gilt: first come, first served. Denn: Mit der Eintrittskarte ist der Zugang zum Steh- und Sitzplatzbereich erlaubt.

Die Generalprobe vor dem Saisonstart ist den MSV-Amateuren mit Bravour geglückt. Beim TV Asberg III fuhren die Meidericher einen klaren 8:0-Auswärtserfolg ein. Den Torreigen eröffnete Justin Pinkert bereits nach vier Minuten, Moritz Hagen legte wenig später das 2:0 nach (12.). Bis zur Pause schraubte Dennis Schäfer das Ergebnis mit einem lupenreinen Hattrick in die Höhe (17./38./44.). Nach dem Seitenwechsel war es zunächst ein wenig ruhiger auf dem Rasen, ehe die MSV-Offensive in der Schlussphase noch einmal einen Gang nach oben schaltete. Pinkert (70.), Leon Alexis Petzold (88.) und Schäfer (90.) sorgten für den Endstand. Am kommenden Sonntag steht das erste Pflichtspiel bei der zweiten Mannschaft des SV Hamborn 1890 an.

Am Mittwoch sind die Zebras zu Gast beim SV Wanheim 1900, denn der hat Grund zum Feiern. Der Duisburger B-Ligist feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsspiel am Honnenpfad wird um 18 Uhr angepfiffen. Tickets kosten im Vorverkauf acht Euro, an der Tageskasse ist ein 10er zu begleichen. Tickets gibt‘s hier: Vereinsgaststätte Wanheim 1900 (Dienstag von 18 bis 21 Uhr), Eis-Café Rialto, Atroper Straße 42, 47249 Duisburg (11 bis 21 Uhr),Café Fiore, Gerhard-Hauptmann-Straße 1, 47058 Duisburg (9 bis 18 Uhr)Fahrradhaus Hardacker, Wanheimer Straße. 625, 47249 Duisburg (10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr).

Die U19 der Zebras hat den ersten Zähler der Saison in der DFB-Nachwuchsliga eingefahren. Gelungen ist das ausgerechnet gegen den amtierenden Deutschen Meister 1. FC Köln. Der Favorit ging zunächst zwar durchaus erwartungsgemäß durch Fynn Schenten in Führung (16.), doch davon ließen sich die Jung-Zebras nicht aus der Ruhe bringen. Etwas mehr als eine Stunde war auf der Platzanlage an der Westender Straße absolviert, als Ole Rinke per Kopf den nicht unverdienten Ausgleich erzielte (62.).

11. August, 8.30 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Auswärtssieg beim SSV Jahn Regensburg und der langen Rückfahrt steht beim MSV Duisburg am Montag nur eine Regenerationseinheit auf dem Programm. Den Dienstag hat Cheftrainer Dietmar Hirsch seinen Schützlingen frei gegeben. Ein langer Tag erwartet die Drittliga-Kicker am Mittwoch. Nach einer Krafteinheit am Vormittag (9.30 Uhr), geht es um 11 Uhr auf den Trainingsplatz und zum Abschluss steht um 18 Uhr noch das Testspiel beim SV Wanheim auf der Tagesordnung. Am Donnerstag und Freitag gibt es je eine Einheit im Kraftraum (9.30 Uhr), gefolgt von Übungen auf dem Platz (11 Uhr). Das nächste Pflichtspiel steht am Mittwoch, 20. August, in der ersten Runde des Niederrheinpokals gegen Victoria Mennrath an.