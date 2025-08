MSV-News in KW32: Regensburg-Tickets noch bis Donnerstag

Schon zum vierten Mal testeten die MSV-Amateure gegen die dritte Mannschaft von Fortuna Köln. Zum ersten Mal gingen die Zebras bei torreichen 4:4-Unentschieden dabei nicht als Verlierer vom Platz. Bester Duisburger war mit drei Treffern Benedikt Steffen (31./35./90.). Zuvor hatte Dennis Schäfer die Meidericher in Front gebracht (24.). Auf der Gegenseite sorgten Philipp Hohenberger (27./45.) sowie Aykut Bas (43.) für den 3:3-Pausenstand. Marc Bühnert brachte die Südstädter nach dem Seitenwechsel erstmals in Führung (58.), doch Steffen gelang kurz vor dem Schlusspfiff der verdiente Ausgleich. Der Test beim TSV Asberg III am kommenden Sonntag ist dann die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Kreisliga C am 17 August.

Was vor drei Jahren noch ohne größere Probleme möglich war, ist nun nicht mehr durchführbar. Das Spiel in der ersten Runde im Niederrheinpokal hätte den MSV Duisburg eigentlich in die "Kull" von Victoria Mennrath geführt, die Behörden unterbanden dies jedoch. Stattdessen wird im Grenzlandstadion gespielt. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 20. August, um 19.30 Uhr. FuPa Niederrhein ticket die Begegnung ausführlich.

Am Sonntag stand für die U19 der Zebras der erste Spieltag in der Herbstrunde der DFB-Nachwuchsliga an. Der MSV-Nachwuchs musste sich auswärts dem 1. FSV Mainz 05 mit 1:2 geschlagen geben. Nach dem frühen Führungstreffer der Mainzer durch Mika Preßler (13.), rannte der MSV lange Zeit einem Rückstand hinterher. Ausgerechnet Keeper Laurenz Jennissen erzielte in der 90. Minute mit einem 60-Meter-Schuss den Ausgleich, doch in der Nachspielzeit schlug Junioren-Nationalspieler Preßler erneut zu und sicherte den 05ern den Sieg.

4. August, 9 Uhr: So trainiert der MSV

Der erste Spieltag in der 3. Liga ist Geschichte, der zweite steht bevor und da geht es für den MSV Duisburg auswärts zum SSV Jahn Regensburg (Sonntag, 13.30 Uhr). Zuvor wartet aber eine intensive Trainingswoche auf das Team von Dietmar Hirsch. Während der Montag frei ist, geht es am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag in Doppelschichten zur Sache. Den Auftakt bildet jeweils eine Einheit im Kraftraum um 9.30 Uhr, ehe es um 11 Uhr auf den Trainingsplatz geht. Am Freitag wird um 11 Uhr mit dem Ball trainiert, am Samstag bereits um 10 Uhr, ehe es am Mittag mit dem Bus nach Regensburg geht.