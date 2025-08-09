MSV-News in KW32: Mit mehr als 1.000 Fans nach Regensburg

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW32 steht das erste Auswärtsspiel der noch jungen Saison beim SSV Jahn Regensburg im Fokus. Außerdem blicken wir auf den Saisonstart der U19 sowie den jüngsten Test der MSV-Amateure.

Wenn die Fans des MSV am frühen Sonntagmorgen in ihre Autos steigen oder im Bus Platz nehmen, um ihre Mannschaft bei Jahn Regensburg zu unterstützen, warten mehr als 1.100 Kilometer auf sie. Mehr als 1.000 Anhänger der Zebras werden die Auswärtsfahrt antreten. Bis zum Freitag waren 929 Tickets in Duisburg abgesetzt worden, vor Ort am Jahnstadion wird eine Tageskasse geöffnet sein.

Der MSV Duisburg schiebt vor dem Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg eine geheime Trainingseinheit ein. Am Freitag bleibt die Platzanlage an der Westender Straße für die Öffentlichkeit geschlossen, das Abschlusstraining am Samstag kann dann aber wieder von allen interessierten Fans live vor Ort verfolgt werden. Im Anschluss macht sich der Zebra-Tross auf den Weg nach Bayern.

6. August, 15 Uhr: Mehr Nicht-Raucherschutz

Zuletzt gab es immer wieder Beschwerden, dass in den eigentlich rauchfreien Blöcken 7, 12, 24 sowie im Block K das bestehende Rauchverbot nicht immer beachtet wird. Der Verein hat nun reagiert und Besserung gelobt. "Wir haben intensiv nachjustiert und achten ab dem Ulm-Spiel mit unserem Ordnungsdienst wieder drauf: In direkter Ansprache und bei Nicht-Einsehen bis hin zu Tages-Haus-Verboten", teilt der MSV mit.

5. August, 13.55 Uhr: Auswärtskarten noch verfügbar

Noch bis Donnerstag um 13 Uhr haben MSV-Anhänger die Chance, Karten für das anstehende Auswärtsspiel beim SSV Jahn Regensburg zu erwerben. Die Tickets gibt es im ZebraShop. Knapp 600 Karten stehen den Zebras zur Verfügung, der Sitzplatz schlägt dabei mit 28,50 Euro zu Buche, Stehplätze gibt es für 15,50 Euro (13,50 Euro ermäßigt). Anpfiff im Jahnstadion ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Die Partie gibt es selbstverständlich im Ticker bei FuPa Niederrhein.

4. August, 13.45 Uhr: Pokalspiel verlegt

Was vor drei Jahren noch ohne größere Probleme möglich war, ist nun nicht mehr durchführbar. Das Spiel in der ersten Runde im Niederrheinpokal hätte den MSV Duisburg eigentlich in die "Kull" von Victoria Mennrath geführt, die Behörden unterbanden dies jedoch. Stattdessen wird im Grenzlandstadion gespielt. Anstoß der Partie ist am Mittwoch, den 20. August, um 19.30 Uhr. FuPa Niederrhein ticket die Begegnung ausführlich.

4. August 13 Uhr: Amateure mögen es torreich

Schon zum vierten Mal testeten die MSV-Amateure gegen die dritte Mannschaft von Fortuna Köln. Zum ersten Mal gingen die Zebras bei torreichen 4:4-Unentschieden dabei nicht als Verlierer vom Platz. Bester Duisburger war mit drei Treffern Benedikt Steffen (31./35./90.). Zuvor hatte Dennis Schäfer die Meidericher in Front gebracht (24.). Auf der Gegenseite sorgten Philipp Hohenberger (27./45.) sowie Aykut Bas (43.) für den 3:3-Pausenstand. Marc Bühnert brachte die Südstädter nach dem Seitenwechsel erstmals in Führung (58.), doch Steffen gelang kurz vor dem Schlusspfiff der verdiente Ausgleich. Der Test beim TSV Asberg III am kommenden Sonntag ist dann die Generalprobe vor dem Saisonstart in der Kreisliga C am 17 August.

4. August, 11 Uhr: U19 startet mit knapper Niederlage