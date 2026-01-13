MSV-News in KW3: So gibt es Auswärtskarten für Ulm

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW3 startet die 3. Liga wieder in den Spielbetrieb, die MSV-Frauen feiern den Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg und abseits des Platzes ist es eisig.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 14. Januar, 9 Uhr: So gibt es Ulm-Tickets Am Sonntag, den 1. Februar, steht für den MSV Duisburg das Auswärtsspiel beim SSV Ulm auf der Agenda. Der Online-Vorverkauf für die Partie ist gestartet. Den Zebras stehen 2.000 Stehplätze zum Preis von je 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) zur Verfügung. Aufgrund von Baumaßnahmen stehen für Gäste aktuell keine Sitzplätze zur Verfügung. Ob es am Spieltag selbst eine Tageskasse gibt, ist noch nicht entschieden. 13. Januar, 11 Uhr: Gegner startet Vorbereitung Gibt es am Dienstag noch eine individuelle Laufeinheit für die Kicker des VfB Stuttgart II, so startet der kommende Gegner der Zebras am Mittwoch ebenfalls in die intensive Vorbereitung auf den Rückrunden-Start. "Dann geht es an die Feinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Duisburg", erklärt Trainer Nico Willig. Das hat er außerdem gesagt.