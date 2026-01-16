MSV-News in KW3: Defensivspezialist verlängert Vertrag

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW3 startet die 3. Liga wieder in den Spielbetrieb, die MSV-Frauen feiern den Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg und abseits des Platzes ist es eisig.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 16. Januar, 11.30 Uhr: Fleckstein bleibt Gute Nachrichten kurz vor dem Rückrundenstart der Zebras: Tobias Fleckstein hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Bislang stand er in fünfeinhalb Jahren 166 Mal für den Spielverein auf dem Platz, sicherte in der vergangenen Saison mit seinem Kopfballtor bei Borussia Mönchengladbach II den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. „Was für eine emotionale Reise bis hierher mit den Zebras! Für mich ist der MSV mehr als nur ein Verein, und ich freue mich, mit diesen Fans im Rücken weiter Vollgas zu geben und den eingeschlagenen Weg in ZebraStreifen weiter zu gehen – immer weiter MSV“, wird Fleckstein in den Vereinsmedien zitiert 14. Januar, 9 Uhr: So gibt es Ulm-Tickets Am Sonntag, den 1. Februar, steht für den MSV Duisburg das Auswärtsspiel beim SSV Ulm auf der Agenda. Der Online-Vorverkauf für die Partie ist gestartet. Den Zebras stehen 2.000 Stehplätze zum Preis von je 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) zur Verfügung. Aufgrund von Baumaßnahmen stehen für Gäste aktuell keine Sitzplätze zur Verfügung. Ob es am Spieltag selbst eine Tageskasse gibt, ist noch nicht entschieden.

13. Januar, 11 Uhr: Gegner startet Vorbereitung Gibt es am Dienstag noch eine individuelle Laufeinheit für die Kicker des VfB Stuttgart II, so startet der kommende Gegner der Zebras am Mittwoch ebenfalls in die intensive Vorbereitung auf den Rückrunden-Start. "Dann geht es an die Feinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Duisburg", erklärt Trainer Nico Willig. Das hat er außerdem gesagt. 12. Januar, 13 Uhr: Frauen jubeln in der Halle Mit einem von vorn bis hinten dominanten Auftritt haben die Frauen des MSV Duisburg die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen. In den drei Gruppenspielen gegen Eintracht Duisburg, Rhenania Hamborn und den SV Duissern blieben die Zebras ohne Gegentor. Auch im Halbfinale gegen die TS Rahm hielten die Duisburgerinnen den eigenen Kasten sauber. Die Serie hielt auch im Finale, als es erneut gegen Eintracht Duisburg ging. Der MSV siegte mit 5:0. Am kommenden Sonntag sind die Meidericherinnen dann beim Hallenmasters in Dülken im Einsatz.