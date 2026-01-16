MSV-News in KW3: Defensivspezialist verlängert Vertrag

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW3 startet die 3. Liga wieder in den Spielbetrieb, die MSV-Frauen feiern den Sieg bei der Hallenstadtmeisterschaft Duisburg und abseits des Platzes ist es eisig.
Gute Nachrichten kurz vor dem Rückrundenstart der Zebras: Tobias Fleckstein hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert. Bislang stand er in fünfeinhalb Jahren 166 Mal für den Spielverein auf dem Platz, sicherte in der vergangenen Saison mit seinem Kopfballtor bei Borussia Mönchengladbach II den direkten Wiederaufstieg in die 3. Liga. „Was für eine emotionale Reise bis hierher mit den Zebras! Für mich ist der MSV mehr als nur ein Verein, und ich freue mich, mit diesen Fans im Rücken weiter Vollgas zu geben und den eingeschlagenen Weg in ZebraStreifen weiter zu gehen – immer weiter MSV“, wird Fleckstein in den Vereinsmedien zitiert
Am Sonntag, den 1. Februar, steht für den MSV Duisburg das Auswärtsspiel beim SSV Ulm auf der Agenda. Der Online-Vorverkauf für die Partie ist gestartet. Den Zebras stehen 2.000 Stehplätze zum Preis von je 15 Euro (ermäßigt 12 Euro) zur Verfügung. Aufgrund von Baumaßnahmen stehen für Gäste aktuell keine Sitzplätze zur Verfügung. Ob es am Spieltag selbst eine Tageskasse gibt, ist noch nicht entschieden.
Gibt es am Dienstag noch eine individuelle Laufeinheit für die Kicker des VfB Stuttgart II, so startet der kommende Gegner der Zebras am Mittwoch ebenfalls in die intensive Vorbereitung auf den Rückrunden-Start. "Dann geht es an die Feinheiten im Hinblick auf das Spiel gegen Duisburg", erklärt Trainer Nico Willig. Das hat er außerdem gesagt.
Mit einem von vorn bis hinten dominanten Auftritt haben die Frauen des MSV Duisburg die Hallenstadtmeisterschaft Duisburg gewonnen. In den drei Gruppenspielen gegen Eintracht Duisburg, Rhenania Hamborn und den SV Duissern blieben die Zebras ohne Gegentor. Auch im Halbfinale gegen die TS Rahm hielten die Duisburgerinnen den eigenen Kasten sauber. Die Serie hielt auch im Finale, als es erneut gegen Eintracht Duisburg ging. Der MSV siegte mit 5:0. Am kommenden Sonntag sind die Meidericherinnen dann beim Hallenmasters in Dülken im Einsatz.
Am Samstag ist der MSV-Tross aus dem Trainingslager im türkischen Belek zurückgekehrt. Eine Woche lang hat sich die Mannschaft von Cheftrainer Dietmar Hirsch intensiv auf den Rückrunden-Start in der 3. Liga am kommenden Sonntag vorbereitet. Nach zwei freien Tagen geht es für die Zebras am Dienstag wieder auf den Trainingsplatz. Um 10.30 Uhr bittet der Übungsleiter zum Aufgalopp an der Westender Straße. Mittwoch wird um 15 Uhr mit dem Ball geübt, Donnerstag um 11 Uhr. Die Einheit am Freitag ist nicht-öffentlich. Samstag tritt das Team dann die Fahrt in den Süden an. Am Sonntag spielt der MSV um 13.30 in Großaspach gegen die U23 des VfB Stuttgart (FuPa-Liveticker).
Aufgrund der Wetterprognose bleibt der Zebrashop und die Geschäftsstelle des MSV Duisburg am Montag geschlossen. Ab Dienstag nimmt im Stadion wieder alles seinen gewohnten Lauf. Online ist der Shop aber weiterhin erreichbar.
Sichert euch jetzt das Winter-Angebot von FuPa und der Rheinischen Post: RP+ 6 Monate für einmalig 1€ lesen - hier geht es zum Angebot!
📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news
📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer
⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches
Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: