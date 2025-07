MSV-News in KW28: Spieltage eins und zwei zeitgenau angesetzt

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW28 gilt es nach dem Trainingslager zunächst einmal, etwas durchzuschnaufen, ehe es am Mittwoch mit neuen Kräften zurück auf den Trainingsplatz geht. Am Wochenende steht das nächste Testspiel an. Die Zebras treffen auf Preußen Münster, Zuschauer sind zu der Partie leider keine zugelassen. Am Mittwoch wurden die ersten beiden Spieltage der Drittliga-Saison vom DFB zeitgenau angesetzt.

Hier gibt es alle Nachrichten rund um den MSV Duisburg.

Das ist der neue MSV-WhatsApp-Kanal "FuPa MSV Duisburg". Jetzt beitreten und keine News mehr verpassen! 9. Juli, 11 Uhr: Spieltage eins und zwei der 3. Liga zeitgenau angesetzt

Nach dem bereits bekannten Eröffnungsspiel zwischen Rot-Weiss Essen und dem TSV 1860 München (1. August, 19.30 Uhr)hat der DFB nun auch die weiteren Partien der ersten beiden Spieltage zeitgenau angesetzt. Der MSV empfängt dafür zum ersten "Topspiel" der Saison den VfB Stuttgart II am späten Samstagnachmittag (2. August, 16.30 Uhr). In der Woche darauf können sich die Zebra-Fans auf eine Auswärtsreise zum SSV Jahn Regensburg einstellen. Die Partie dazu wird am Sonntag (10. August, 13.30 Uhr) angepfiffen. Die ersten beiden Spieltage der 3. Liga