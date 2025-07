MSV-News in KW28: Amateur-Erfolg, Profis atmen durch

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW28 gilt es nach dem Trainingslager zunächst einmal, etwas durchzuschnaufen, ehe es am Mittwoch mit neuen Kräften zurück auf den Trainingsplatz geht. Am Wochenende steht das nächste Testspiel an. Die Zebras treffen auf Preußen Münster, Zuschauer sind zu der Partie leider keine zugelassen.