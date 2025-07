MSV-News in KW27: Zebras starten Fußballschule

Alle MSV-News im Überblick – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW27 bezieht der MSV-Tross sein Trainingslager in niederländischen Epe. Zwei Testspiele stehen in diesem Rahmen bevor, beide gibt es im FuPa-Liveticker für euch.

Nach der Saison ist vor der Saison: Ab dem Sommer 2025 startet die MSV Duisburg Fußballschule powered by Fußballschule Grenzland. Gemeinsam wollen unser Spielverein und die Fussballschule Grenzland Kindern im Alter von 6 bis 15 Jahren die Möglichkeit geben, ihre Ferien beim MSV Duisburg zu verbringen. Das erste dreitägige Feriencamp startet in der sechsten Ferienwoche am Montag, 18. August 2025 und geht bis zum Mittwoch, 20. August 2025. Bereits eine Woche später findet am Montag, 25. und Dienstag, 26. August 2025 das Back-to-School-Camp statt. Lizensierte Trainer leiten die Einheiten, die komplette Trainingsausstattung ist inklusive und für das leibliche Wohl gesorgt. Außerdem wird auch ein MSV-Profi vorbeischauen und wertvolle Tipps geben. Die Kosten für drei Tage liegen bei 159 Euro und für zwei Tage bei 139 Euro.