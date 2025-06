MSV-News in KW27: Neue Nummern und schwitzen in Epe

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW27 bezieht der MSV-Tross sein Trainingslager in niederländischen Epe. Zwei Testspiele stehen in diesem Rahmen bevor, beide gibt es im FuPa-Liveticker für euch.

Am Montagvormittag geht es für den MSV Duisburg ins Trainingslager nach Epe. Dort haben sich die Zebras bereits im vergangenen Sommer auf die Saison vorbereitet. Fest im Terminkalender notiert ist das Testspiel gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh sowie der Test gegen den Oberligisten SV Sonsbeck am Sonntag auf der Heimfahrt. Vor Ort liegt der Fokus von Cheftrainer Dietmar Hirsch und seinem Staff auf Krafttraining, Ausdauer und taktischer Weiterbildung der Mannschaft. Wenngleich eine harte und schweißtreibende Woche auf die Spieler wartet, ist die Vorfreude dennoch groß. "Es ist immer hart in der Vorbereitung und wir müssen alle Gas geben. Das muss man annehmen und am Ende wird es sich auszahlen. Die Vorfreude ist da", sagte Zugang Rasim Bulic nach dem Testspiel am Sonntag.

30. Juni, 8.15 Uhr: Neue Nummer für die Neuen