MSV-News in KW27: Abwehr-Talent wechselt in die Oberliga

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW27 bezieht der MSV-Tross sein Trainingslager in niederländischen Epe. Zwei Testspiele stehen in diesem Rahmen bevor, beide gibt es im FuPa-Liveticker für euch.

Die Holzheimer SG, in diesem Sommer in die Oberliga Niederrhein aufgestiegen, setzt ihre Transferoffensive fort und wird beim neusten Zugang beim MSV Duisburg fündig . Aus der U19 wechselt Zinedine Durmus zur HSG. Mit den Zebras gewann er zuletzt den Niederrheinpokal und war im Ligaalltag der DFB-Nachwuchsliga Stammspieler bei den Meiderichern.

1. Juli, 7 Uhr: Daschner jetzt fest in St. Gallen

Sieben Jahre lang spielte Lukas Daschner für den MSV Duisburg. Das Eigengewächs schafften den Sprung von der Jugend zu den Profis und gehörte in der 3. Liga zum Stammpersonal. 2020 wechselte er zum FC St. Pauli, 2023 zum VfL Bochum in die Bundesliga. 34 Mal kam er dort zum Einsatz, ehe er im Winter 2025 zum FC St. Gallen ausgeliehen wurde. Dort hat er nachhaltig überzeugt, sodass er nun fest zum schweizer Erstligisten gewechselt ist.

30. Juni, 9.30: Trainingslager calling

Am Montagvormittag geht es für den MSV Duisburg ins Trainingslager nach Epe. Dort haben sich die Zebras bereits im vergangenen Sommer auf die Saison vorbereitet. Fest im Terminkalender notiert ist das Testspiel gegen den schottischen Erstligisten Hibernian Edinburgh sowie der Test gegen den Oberligisten SV Sonsbeck am Sonntag auf der Heimfahrt. Vor Ort liegt der Fokus von Cheftrainer Dietmar Hirsch und seinem Staff auf Krafttraining, Ausdauer und taktischer Weiterbildung der Mannschaft. Wenngleich eine harte und schweißtreibende Woche auf die Spieler wartet, ist die Vorfreude dennoch groß. "Es ist immer hart in der Vorbereitung und wir müssen alle Gas geben. Das muss man annehmen und am Ende wird es sich auszahlen. Die Vorfreude ist da", sagte Zugang Rasim Bulic nach dem Testspiel am Sonntag.

30. Juni, 8.15 Uhr: Neue Nummer für die Neuen

Sechs Zugänge hat der MSV Duisburg in diesem Sommer bereits zu verzeichnen, mindestens ein weiterer dürfte zeitnah noch hinzukommen. Beim ersten Testspiel am vergangenen Sonntag (7:0-Sieg beim Duisburger SV 1900) waren alle sechs Neuen bereits im Einsatz. Rasim Bulic trug die Rückennummer 6, Tim Heike die 9, Conor Noß lief mit der 14 auf, Niklas Jessen hat fortan die 20, Dennis Borkowski die 25 und Ben Schlicke trägt die 40. Geändert hat sich auch die Nummer von Max Dittgen, der dessen Rücken fortan die 11 schmückt.