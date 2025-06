MSV-News in KW25: Testspiel-Auftakt steht vor der Tür

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW26 geht es für die Zebras zurück auf den Trainingsplatz. Zum Abschluss der ersten Woche der Vorbereitung steht am Samstag das Testspiel beim Duisburger SV 1900 an.

26. Juni, 15.40 Uhr: U19- und U17-DFB-Nachwuchsliga eingeteilt.

Dass die Junioren des MSV Duisburg wieder in der DFB-Nachwuchsliga antreten werden, war schon längst klar. Nun hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) die Gruppen eingeteilt. Somit wissen die Zebras nun, auf wen sie in der Vorrunde treffen werden. Die U19-Junioren haben mit der SV Elversberg und dem 1. FSV Mainz 05 zwei weitere Auswärtsfahrten vor der Brust, außerdem geht es gegen Alemannia Aachen, Viktoria Köln sowie den 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf. Die beiden bestplatzierte Mannschaften qualifizieren sich für die Hauptrunde, die im neuen Jahr startet.

Auf namhafte Gegner trifft auch die U17 des Spielverein. Für sie geht es gegen den FSV Frankfurt, die Offenbacher Kickers, Fortuna Düsseldorf, den Wuppertaler SV, Bayer Leverkusen sowie den amtierenden Deutschen Meister Borussia Mönchengladbach und den 1. FC Köln. Die besten drei Teams der Runde qualifizieren sich für die im kommenden Jahr startende Hauptrunde.

25. Juni, 15.40 Uhr: Münster-Test findet doch statt

Der Test gegen Preußen Münster am 12. Juli findet nun doch statt. Ursprünglich sollten beide Teams in Marl gegeneinander antreten, das Unterbanden die Behörden allerdings. Nachdem am Dienstag die Absage kommuniziert wurde, ist auch die inzwischen hinfällig. Es wird doch gekickt, allerdings an einem anderen Ort und Zuschauer sind einmal mehr auch nicht erlaubt. So sieht der aktualisierte Vorbereitungsplan der Zebras aus:

SO, 22. Juni - Fitnesstest

MO, 23. Juni - Trainingsauftakt

SA, 28. Juni, 15 Uhr - Duisburger SV 1900 (A)

MI, 2. Juli - Hibernian Edinburgh (im Trainingslager)

SO, 6. Juli, 15 Uhr - SV Sonsbeck (A)

SA, 12. Juli - Preußen Münster (ohne Zuschauer)

MI, 16. Juli, 18.30 Uhr - VfB Homberg (A)

SA, 19. Juli - 14 Uhr - Lommel SK (in Homberg)

MI, 13. August, 18 Uhr - SV Wanheim (A)

23. Juni, 12.15 Uhr: Uzelac verlässt Spielverein

Ein Abgang, der sich durchaus angekündigt hatte: Franko Uzelac verlässt den MSV. Nur fünfmal kam der Verteidiger in der abgelaufenen Spielzeit in der Regionalliga West zum Einsatz, in allen Partien kam er von der Bank. Hinzu kommen weitere drei Einsätze im Niederrheinpokal, in denen ihm drei Treffer gelangen. Sein neuer Verein soll ihn in Kürze vorstellen.

23. Juni, 9.30 Uhr: Aufgalopp an der Westender

Die Sommerpause ist beim MSV Duisburg offiziell beendet. Die Mannschaft hat bereits am Sonntag eine erste Leistungsdiagnostik hinter sich gebracht, nun geht es zurück auf den Rasen. Am Montag um 14 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch sein Team zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Dort sollen in den kommenden Wochen die Grundlagen gelegt werden, um in der 3. Liga zu bestehen. Weiter geht es am Dienstag mit einem Laktattest, bevor am Nachmittag (16 Uhr) die nächste Einheit ansteht. Am Mittwoch geht es um 10 Uhr zunächst in den Kraftraum, ehe um 15 Uhr wieder mit dem Ball trainiert wird. Das selbe Programm steht den Kickern am Donnerstag bevor, am Freitag wird um 10 Uhr und um 15 Uhr auf dem Grün geübt. Bevor am Samstagnachmittag der erste Test beim Duisburger SV 1900 (15 Uhr, FuPa-Liveticker) ansteht, bittet der Coach um 10 Uhr noch zu einer weiteren Übungsstunde. Der Sonntag ist frei, am Montag geht es für den Zebra-Tross ins niederländische Epe. Dort bezieht der MSV sein Trainingslager.

