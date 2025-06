MSV-News in KW25: Kaderüberblick und Drachenboot-Regatta

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW25 rückt so langsam die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den Fokus. Daher gibt es einen Überblick über den aktuellen Kader, außerdem haben die Ehrenamtler bei der Duisburger Drachenboot-Regatta das Treppchen knapp verpasst.

Bevor am kommenden Montag der Trainingsbetrieb an der Westender Straße wieder aufgenommen wird und die Zebras in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 3. Liga starten, gibt es hier einen kurzen Überblick über den aktuellen Kader des MSV Duisburg. Dort gab es vier Ab- und zwei Zugänge. Weitere neue Spieler dürften zeitnah vorgestellt werden, denn, wie der Verein mitteilt, sei man in mehreren Gesprächen auf der Zielgeraden.

Torwart: Maximilian Braune (21), Julius Paris (23)