MSV-News in KW25: Duisburg startet in die Vorbereitung

Die Sommerpause ist beim MSV Duisburg offiziell beendet. Die Mannschaft hat bereits am Sonntag eine erste Leistungsdiagnostik hinter sich gebracht, nun geht es zurück auf den Rasen. Am Montag um 14 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch sein Team zum ersten Mal auf den Trainingsplatz. Dort sollen in den kommenden Wochen die Grundlagen gelegt werden, um in der 3. Liga zu bestehen. Weiter geht es am Dienstag mit einem Laktattest, bevor am Nachmittag (16 Uhr) die nächste Einheit ansteht. Am Mittwoch geht es um 10 Uhr zunächst in den Kraftraum, ehe um 15 Uhr wieder mit dem Ball trainiert wird. Das selbe Programm steht den Kickern am Donnerstag bevor, am Freitag wird um 10 Uhr und um 15 Uhr auf dem Grün geübt. Bevor am Samstagnachmittag der erste Test beim Duisburger SV 1900 (15 Uhr, FuPa-Liveticker) ansteht, bittet der Coach um 10 Uhr noch zu einer weiteren Übungsstunde. Der Sonntag ist frei, am Montag geht es für den Zebra-Tross ins niederländische Epe. Dort bezieht der MSV sein Trainingslager.

Die Termine der Vorbereitung