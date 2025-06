MSV-News in KW25: Dauerkarten-Boom hält an

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW25 rückt so langsam die Wiederaufnahme des Trainingsbetriebs in den Fokus. Daher gibt es einen Überblick über den aktuellen Kader, außerdem haben die Ehrenamtler bei der Duisburger Drachenboot-Regatta das Treppchen knapp verpasst.

Der MSV Duisburg zieht die Fans weiter ins Stadion. Der Verein hat einen neuen Zwischenstand beim Dauerkartenverkauf vermeldet und bleibt weiter auf Rekordkurs. "Die 4000er Marke ist in Sichtweite und weiterhin sind über 1000 Stammplätze mehr als zum Vorjahres-Zeitpunkt vergeben", heißt es in den Vereinskanälen. 6.300 Dauerkarten konnte der Verein im vergangenen Sommer absetzen, diese Marke dürfte wohl geknackt werden. Bis zum 2. Juli können sich Bestandskunden noch ihren Platz sichern, alle anderen Plätze sind bereits im freien Verkauf.

Bevor am kommenden Montag der Trainingsbetrieb an der Westender Straße wieder aufgenommen wird und die Zebras in die Vorbereitung auf die anstehende Saison in der 3. Liga starten, gibt es hier einen kurzen Überblick über den aktuellen Kader des MSV Duisburg. Dort gab es vier Ab- und zwei Zugänge. Weitere neue Spieler dürften zeitnah vorgestellt werden, denn, wie der Verein mitteilt, sei man in mehreren Gesprächen auf der Zielgeraden.

Torwart: Maximilian Braune (21), Julius Paris (23)

Abwehr: Joshua Bitter (28), Can Coskun (27), Tobias Fleckstein (26), Mert Göckan (24), Alexander Hahn (32), Niklas Jessen (21), Moritz Montag (27), Franko Uzelac (30)

Mittelfeld: Jakob Bookjans (24), Rasim Bulic (24), Florian Egerer (27), Steffen Meuer (25), Jonas Michelbrink (23), Leon Müller (24), Gabriel Sadlek (19), Jesse Tugbenyo (23)

Angriff: Maximilian Dittgen (30), Patrick Sussek (25), Jan-Simon Symalla (20), Thilo Töpken (26), Gerrit Wegkamp (32), Jannik Zahmel (22)

Zugänge

Zugänge: Rasim Bulic (24, SSV Jahn Regensburg), Niklas Jessen (21, Borussia Dortmund II)

Abgänge

Abgänge: Malek Fakhro (27, unbekannt), Kilian Pagliuca (28, unbekannt), Dustin Willms (25, unbekannt), Luis Hartwig (22, VfL Bochum II, Leihe)

16. Juni, 11 Uhr: Ehrenamtler verpassen Treppchen

Angeführt vom Vorstandsvorsitzenden Christian Stiefelhagen haben die Ehrenamtler des MSV Duisburg - ohne die bei Heimspielen im Wedaustadion vieles nicht laufen würde - bei der alljährlich stattfindenden Drachenboot-Regatta im Duisburger Innenhafen den vierten Platz belegt, "lediglich unsere Sponsoren Schauinsland, KöPi und Sinalco haben wir natürlich (absichtlich) vorgelassen", heißt es auf der Instagram-Seite des Vorstand-Teams der Zebras. Nach einem guten fünften Platz im vergangenen Jahr hat sich das Team in diesem Sommer noch einmal gesteigert.