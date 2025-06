MSV-News in KW24: Offensivtalent wird nach Bochum verliehen

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW24 blicken wir auf einen Ex-Coach der Zebras, der aktuell in Thailand unterwegs ist und schauen, was in der Vorbereitung alles auf dem Programm steht.

Das Kapitel MSV Duisburg ist für Luis Hartwig vorerst wieder beendet. Der von Verletzungen geplagte Offensivakteur wechselt auf Leihbasis zum VfL Bochum und verstärkt dort die U21 in der Regionalliga West. Im NLZ der Bochumer wurde er bereits von 2015 bis 2021 ausgebildet. "Luis kehrt in sein gewohntes Umfeld zurück, um dort in der Regionalliga wichtige Spielpraxis zu sammeln. Die Wege zwischen Duisburg und Bochum sind kurz, sodass wir seine Entwicklung stets im Blick haben werden", erläutert Chris Schmoldt, Sportlicher Leiter der Zebras.

9. Juni, 14 Uhr: Ex-Coach verpasst Pokaltriumph knapp

Beim Namen Gino Lettieri werden die MSV-Fans hellhörig. 2014/15 stieg der MSV unter seiner Leitung in die 2. Bundesliga auf. Sein zweites Engagement an der Wedau lief derweil kurzweiliger ab. Im November 2020 wurde er geholt, um den Abstieg zu verhindern, nach zwei Siegen in zwölf Partien war das Kapitel schnell wieder beendet. 2024 wurde er mit der litauischen Mannschaft Panevezys Meister, wechselte in der anschließenden Sommerpause dann nach Thailand. Dort ist er an seinem ersten Titel nun nur ganz knapp vorbeigeschrammt. Im Pokalfinale unterlag er mit Muanghthong United gegen Meister Buriram United mit 1:2. In der kommenden Saison wird er bei Uthai Thanai an der Seitenlinie stehen.

9. Juni, 9 Uhr: Preußen-Test terminiert

Fast schon traditionell testet der MSV Duisburg auch in dieser Sommer-Vorbereitung gegen Zweitligist Preußen Münster. Inzwischen steht auch fest, wann und wo gekickt wird. Am Samstag, den 12. Juli, rollt der Ball um 15.30 Uhr im Stadion am Badeweiher in Marl (Paul-Baumann-Straße, 45772 Marl). Der heimische VfB Marl-Hüls geht von einem regen Zuschauerinteresse aus. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 3.000 Fans beim Testspiel zwischen Schalke 04 und Twente Enschede.

Die weiteren Termine der Vorbereitung