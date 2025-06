MSV-News in KW23: U15 verpasst Finale knapp, DK-Verkauf boomt

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW23 steht der Doppel-Triumph der U19 und der U17 im Niederrheinpokal im Fokus. Außerdem ist die Saison für die MSV-Amateure beendet. Am Montag feiert der Meidericher Spielverein zudem seinen 123. Geburtstag.

Die Euphorie beim Meidericher Spielverein ist weiter ungebrochen. Am Abend verkündete der Verein, dass bislang 3.002 Dauerkarten für die kommende Saison an den Fan gebracht wurden. Das sind fast doppelt so viele, wie im vergangenen Jahr zum selben Zeitpunkt - der aktuell bei neun Verkaufstagen liegt.

Erst am Sonntag hat er mit der U19 des MSV den Niederrheinpokal gewonnen, nun beginnt für Torwart Fotios Adamidis ein neues Kapitel in seiner noch jungen Laufbahn. Der 18-jährige Schlussmann wechselst zum ehemaligen Ligakonkurrenten der Zebras, dem Wuppertaler SV. Dort komplettiert er das Torwartteam um Michael Luyambula und Emil Metz. "Er ist ein sehr talentierter Torhüter, der viel Potenzial und eine tolle Ausstrahlung mitbringt. Für sein Alter ist er schon sehr weit", erklärt WSV-Sportdirektor Gaetano Manno in den Vereinsmedien. Adamidis kehrt dem MSV damit nach vielen Jahren den Rücken zu. Schon in der U14 stand er für die Meidericher auf dem Feld.

Die U15 des MSV Duisburg hat den Einzug in das Finale um den Niederrheinpokal denkbar knapp verpasst. Die Mannschaft unterlag am Donnerstagabend dem Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach mit 4:5 nach Elfmeterschießen. Zunächst erwischten die Fohlen den perfekten Start und führten schon nach vier Minuten durch einen Treffer von Johann Ngongang. Die Zebras schlugen nach 53 Zeigerumdrehungen zurück und egalisierten den Spielstand. Nachdem in der Verlängerung keine Tore fielen, musste die Entscheidung vom Punkt gesucht werden. Hier behielten die Gäste die besseren Nerven und zogen in das Endspiel ein.

Gleich zwei Titel gewannen die Zebras am Wochenende. Sowohl die U19 als auch die U17 gewannen ihre Endspiele um den Niederrheinpokal und brachten die Pokal in die Vitrine im Nachwuchsleistungszentrum an der Westender Straße. Bereits am Samstag setzten sich die B-Junioren in einem umkämpften Spiel gegen Borussia Mönchengladbach durch. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Mikail Karan nach einer Viertelstunde.

Am Sonntag zogen die A-Junioren nach. Das Team von Marcus Jahn schlug den SV Bedburdyck/Gierath in einem einseitigen Finale klar mit 7:0. Den Torreigen eröffnete Zinedine Durmus mit einem Kopfballtreffer nach Eckball in der vierten Minute. Louis Halfes-Meis erhöhte ebenfalls nach Eckstoß auf 2:0 (28.). Kurz nach der Pause sorgte Mohammed Berrahou für die Vorentscheidung (50.), Yannik Scholl (70.) und Sejoba Barnes (74.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Endstand besorgten schließlich Dave Fotso Youmssi (81.) und Berrahou mit seinem zweiten Treffer (85.).

Mit einer 1:3-Niederlage endet die Spielzeit für die MSV-Amateure. In der Kreisliga C, Gruppe 2, gab es am Sonntag gegen Blau-Weiß Neuenkamp nichts zu holen. Benedikt Steffen erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Meidericher. In der zweiten Halbzeit spielten beide Teams auf Sieg, die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. Zunächst war es Sascha-Daniel Lupik, der die Gäste in Front brachte (90.+2), ehe Bilal Andich den Deckel drauf machte (90.+11). Damit sicherte sich Neuenkamp den Relegationsplatz drei, der möglicherweise noch zum Aufstieg in die Kreisliga B berechtigt. Für die Meidericher endet die Spielzeit auf Rang sechs.

2. Juni, 8 Uhr: Happy Birthday, Spielverein

Der MSV Duisburg feiert Geburtstag. Heute vor 123 Jahren wurde der Verein von einer Gruppe junger Männer in einer Kneipe in Meiderich gegründet. Zahlreiche Höhen und Tiefen später ist das einstige Bundesliga-Gründungsmitglied jüngst wieder in die 3. Liga aufgestiegen.