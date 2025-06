MSV-News in KW23: Doppelter Pokal-Triumph für MSV-Junioren

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW23 steht der Doppel-Triumph der U19 und der U17 im Niederrheinpokal im Fokus. Außerdem ist die Saison für die MSV-Amateure beendet. Am Montag feiert der Meidericher Spielverein zudem seinen 123. Geburtstag.

Gleich zwei Titel gewannen die Zebras am Wochenende. Sowohl die U19 als auch die U17 gewannen ihre Endspiele um den Niederrheinpokal und brachten die Pokal in die Vitrine im Nachwuchsleistungszentrum an der Westender Straße. Bereits am Samstag setzten sich die B-Junioren in einem umkämpften Spiel gegen Borussia Mönchengladbach durch. Den einzigen Treffer des Tages erzielte Mikail Karan nach einer Viertelstunde.

Am Sonntag zogen die A-Junioren nach. Das Team von Marcus Jahn schlug den SV Bedburdyck/Gierath in einem einseitigen Finale klar mit 7:0. Den Torreigen eröffnete Zinedine Durmus mit einem Kopfballtreffer nach Eckball in der vierten Minute. Louis Halfes-Meis erhöhte ebenfalls nach Eckstoß auf 2:0 (28.). Kurz nach der Pause sorgte Mohammed Berrahou für die Vorentscheidung (50.), Yannik Scholl (70.) und Sejoba Barnes (74.) schraubten das Ergebnis weiter in die Höhe. Den Endstand besorgten schließlich Dave Fotso Youmssi (81.) und Berrahou mit seinem zweiten Treffer (85.).

Mit einer 1:3-Niederlage endet die Spielzeit für die MSV-Amateure. In der Kreisliga C, Gruppe 2, gab es am Sonntag gegen Blau-Weiß Neuenkamp nichts zu holen. Benedikt Steffen erzielte den zwischenzeitlichen Ausgleich für die Meidericher. In der zweiten Halbzeit spielten beide Teams auf Sieg, die Entscheidung fiel schließlich in der Nachspielzeit. Zunächst war es Sascha-Daniel Lupik, der die Gäste in Front brachte (90.+2), ehe Bilal Andich den Deckel drauf machte (90.+11). Damit sicherte sich Neuenkamp den Relegationsplatz drei, der möglicherweise noch zum Aufstieg in die Kreisliga B berechtigt. Für die Meidericher endet die Spielzeit auf Rang sechs.

2. Juni, 8 Uhr: Happy Birthday, Spielverein

Der MSV Duisburg feiert Geburtstag. Heute vor 123 Jahren wurde der Verein von einer Gruppe junger Männer in einer Kneipe in Meiderich gegründet. Zahlreiche Höhen und Tiefen später ist das einstige Bundesliga-Gründungsmitglied jüngst wieder in die 3. Liga aufgestiegen.