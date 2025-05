MSV-News in KW22: Feiern auf Malle und doppelter Derbysieg

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW22 steht ein erfolgreiches Wochenende für die U17 und U16 der Zebras, die jeweils einen Derbysieg verbuchen konnten. Die MSV-Amateure feierten den fünften Sieg in Serie und die Profis feiern den Aufstieg auf Malle. Zudem steht die U19 am kommenden Sonntag im Niederrheinpokalfinale auf dem Feld.

Der Gewinn des Niederrheinpokals war dem MSV Duisburg am Ende nicht vergönnt. Trotzdem spielte die Mannschaft eine starke Saison, die sie mit der Meisterschaft in der Regionalliga West abschloss und damit die direkte Rückkehr in die 3. Liga feierte. Das tut nun auch die Mannschaft und große Teile des Staff auf Mallorca. Am Sonntagmorgen hob der Flieger in Richtung Insel ab. Dort trafen die Spieler schon auf einige MSV-Fans und haben das ein oder andere Mal auf den Aufstieg angestoßen - wie in den Sozialen Medien zu verfolgen ist.

26. Mai, 11 Uhr: Niederrheinliga-Meister MSV