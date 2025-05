MSV-News in KW22: 1000 Dauerkarten und Personal-News

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. In KW 22 vermeldete der MSV den ersten Zugang für die neue Saison, zudem bleibt ein Leistungsträger dem Verein erhalten. Der Anstoß für die Dauerkartenverkäufe überstieg gar noch die Erwartungen. Für die Junioren der U17 und U19 wird es unterdessen im Niederrheinpokal ernst. Die U17 reist als klarer Favorit im Halbfinale zu den Sportfreunden Baumberg, die U19 darf sich am Sonntag auf das Finale freuen.

Innerhalb von knapp sechs Stunden nach Verkaufsstart sicherten sich nach Vereinsangaben bereits über 1000 MSV-Fans ein ein Dauerticket für die nächste Spielzeit. Das sind noch einmal vier Mal mehr als zum ersten Verkaufstag im Vorjahr. Die MSV-Euphorie lässt also auch in der Folgesaison keinesfalls nach - im Gegenteil

28. Mai, 12 Uhr: Patrick Sussek bleibt ein Zebra

Topscorer und Leistungsträger Patrick Sussek bleibt dem MSV auch in der kommenden Drittliga-Saison erhalten. Wie der Verein mitteilte, habe man sich auf ein langfristiges Arbeitspapier geeinigt.

27. Mai, 12 Uhr: Erster Zugang für die neue Saison!

Mit Rasim Bulic können sich die Zebra-Fans auf einen Leuchtturm für die Abwehrreihe und das defensive Mittelfeld freuen. In der abgelaufenen Saison noch für den SSV Jahn Regensburg aktiv, verbuchte der 1,96 m groß gewachsene Neuling nun auch seine erste Spielzeit in der 2. Bundesliga.

"Mit hat sofort gefallen, was ich hier gesehen und gehört habe. Die Gespräche mit Michael Preetz, Chris Schmoldt und Dietmar Hirsch waren ausschlaggebend für meine Entscheidung, weil sie mir und dem Verein eine spannende Perspektive aufgezeigt haben", sagte Bulic bei seiner Vertragsunterzeichnung.

26. Mai, 12 Uhr: Mannschaft feiert auf Malle

Der Gewinn des Niederrheinpokals war dem MSV Duisburg am Ende nicht vergönnt. Trotzdem spielte die Mannschaft eine starke Saison, die sie mit der Meisterschaft in der Regionalliga West abschloss und damit die direkte Rückkehr in die 3. Liga feierte. Das tut nun auch die Mannschaft und große Teile des Staff auf Mallorca. Am Sonntagmorgen hob der Flieger in Richtung Insel ab. Dort trafen die Spieler schon auf einige MSV-Fans und haben das ein oder andere Mal auf den Aufstieg angestoßen - wie in den Sozialen Medien zu verfolgen ist.

26. Mai, 11 Uhr: Niederrheinliga-Meister MSV

Schon vor dem letzten Spieltag war klar, dass die U16 des MSV die Meisterschaft in der B-Junioren-Niederrheinliga ungeschlagen für sich entschieden hat und damit in der für sich höchstmöglichen Spielklasse die unangefochtene Nummer eins ist. Die Nachwuchsteams von Borussia Mönchengladbach, Fortuna Düsseldorf und Rot-Weiss Essen verwies das Team von Coach Fabian Springob auf die Plätze. Zum Saisonabschluss gab es einen klaren 4:0-Derbysieg im Spitzenspiel gegen RWE.

26. Mai, 9.30 Uhr: U17 feiert Derbysieg