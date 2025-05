MSV-News in KW21: Letzte Chance - Heimtrikots wieder verfügbar

Der MSV Duisburg legt noch einmal bei den Trikots nach. Nachdem besonders das Heimtrikot in den vergangenen Wochen in fast allen Größen ausverkauft war, können Fans nun letztmalig ein Jersey bestellen. Das passiert ausschließlich online zwischen dem 23. und 31. Mai. Die bestellten Shirts gehen dann in die Produktion und werden voraussichtlich Mitte August ausgeliefert. "Dieses Trikot ist allein schon in seiner Entstehung wirklich legendär. Das wird es so nicht mehr geben. Hinzu kommt, dass der MSV in 123 Jahren Vereinsgeschichte kein Jersey häufiger verkauft hat", erklärt MSV-Marketingchef Christian Koke.

Starke Leistungen werden belohnt. Das trifft in diesem Fall absolut zu, denn mit zwei Toren in Lotte hatte Patrick Sussek maßgeblichen Anteil am Erfolg der Zebras im letzten Saisonspiel in der Regionalliga West. Mit 14 Treffern und sieben Vorlagen ist er zudem der torgefährlichste Offensivakteur der Zebras. Belohnt wurde er nun mit einer Nominierung in die Elf der Woche. das hat er im laufenden Wettbewerb an sechs Spieltagen geschafft. Und er bleibt nicht allein: Auch Thilo Töpken ist zum vierten Mal in der Bestenauswahl. Er traf ebenfalls im Topspiel.

Die U17-Junioren des MSV Duisburg haben die Tabellenführung in der U17-DFB-Nachwuchsliga, Gruppe G, übernommen. Am Sonntag gab es einen klaren 6:3-Erfolg beim Nachwuchs des TSV Meerbusch. Den Gastgebern gelang zunächst zwar ein Blitzstart und die frühe Führung durch Dian Bilali (6.), doch bis zum Pausenpfiff hatten die Jung-Zebras durch Treffer von Adrian Gorczycki (18.), Ole Rinke (20.) und Lenart Haliti (29.) die Partie gedreht. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel kam der TSV noch einmal heran, sorgte nach einer guten Stunde mit einem Eigentor aber dafür, das der Zwei-Tore-Abstand wieder hergestellt war. Haliti (64.) und Bojan Stjepanovic (89.) machten letztlich den Deckel drauf. Mit 23 Punkten stehen die Meidericher im Klassement ganz oben, gefolgt vom Bayer Leverkusen mit 21 Zählern. Am kommenden Samstag geht es zum letzten Saisonspiel zu Rot-Weiss Essen.

Mit einem 2:1-Erfolg bei der dritten Mannschaft von TuRa 88 Duisburg haben die MSV-Amateure den sechsten Tabellenplatz in der Kreisliga C, Gruppe 2, erklommen. Letztlich war es aber ein Sieg in letzter Sekunde. Zunächst geriet das Team nach etwas mehr als einer Stunde in Rückstand, kämpfte sich aber zurück in die Partie und erzielte durch Benedikt Steffen fünf Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit den Ausgleich. In der Nachspielzeit zeigte Routinier Thomas Zelles seine Klasse und drückte den Ball zum 2:1 über die Linie (90.+4).

19. Mai, 8 Uhr: So läuft die Trainingswoche

Hoch konzentriert startet die Trainingswoche vor dem Niederrheinpokal-Finale am Samstag gegen Rot-Weiss Essen für den MSV Duisburg am Dienstag mit einer Einheit im Kraftraum (10.30 Uhr), bevor es um 11.45 Uhr raus auf den Platz geht. Am Mittwoch und Donnerstag stehen drei weitere Einheiten an, die allerdings nicht-öffentlich sind. Das allein unterstreicht die Bedeutung, die Trainer Dietmar Hirsch dem Endspiel zumisst, denn Training ohne Fans gab es in der gesamten Saison bisher noch nicht. Zum Abschlusstraining am Freitag sind dann aber wieder Zuschauer zugelassen. Um 14 Uhr stehen die Spieler ein letztes Mal auf dem Trainingsplatz, ehe am Samstag das Pokal-Duell ansteht.