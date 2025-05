MSV-News in KW20: Sussek auch in Liga 3 mit dabei

Alle MSV-News im Überblick. – Foto: Marcel Eichholz

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW20 steht das Saisonfinale in der Regionalliga West bei den Sportfreunden Lotte. Außerdem geht es für die C-Junioren um den Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale. Die B-Junioren sind bei Borussia Mönchengladbach gefordert und hoffen dort auf ein Final-Ticket.

Eine gute Nachricht gab es am Samstag nach Abpfiff in Lotte. Die Zebras hatten zuvor das Topspiel in der Regionalliga West bei den Sportfreunden souverän mit 4:0 gewonnen. Großen Anteil am Erfolg hatte Patrick Sussek. Der 25-Jährige steuerte zwei Treffer bei und kommt damit in der gesamten Saison auf 14 Treffer und sieben Vorlagen, womit er zugleich auch der torgefährlichste MSV-Spieler ist. Angesprochen, ob er denn auch in der kommenden Spielzeit in der 3. Liga in Zebrastreifen auflaufen wird antwortete er: "Das kann man schon so sagen."

Patrick Sussek bleibt ein Zebra. – Foto: Robin Bogaletzki

16. Mai, 15 Uhr: Dose wieder da Die begehrte MSV-Dose von König Pilsener kommt zurück ins Verkaufsregal. Nachdem die erste Auflage von 150.000 Dosen binnen Tagen ausverkauft war, kommt nun noch einmal Nachschub: "300.000 weitere Dosen", versprach MSV-Marketingleiter Christian Koke und er hat Wort gehalten. Pünktlich zum Start der Pokalwoche kommt der halbe Liter flüssiges Glück in die Filialen der trinkgut-Märkte zurück. Weiterhin gilt: 20 Cent gehen pro verkaufter Dose direkt an den MSV Duisburg. 16. Mai, 14.45 Uhr: Lars Bramkamp pfeift MSV-Finale Gestern, 14:00 Uhr Sportfreunde Lotte SF Lotte MSV Duisburg MSV Duisburg 0 4 Abpfiff Beim letzten Spiel der laufenden Regionalliga-Saison tanzen die Zebras nach der Pfeife von Lars Bramkamp. Der Unparteiische leitet die Partie bei den Sportfreunden Lotte am Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker). Ihm an den Seitenlinien assistieren Niklas Simpson und Inan Bulut. 16. Mai, 13 Uhr: "Zeigt Streifen, Zebras" Unter dem Motto "Zeigt Streifen, Zebras" hat der MSV Duisburg einen Wettbewerb unter seinen Anhängern ins Leben gerufen. Das Ziel: Die Stadt soll in Blau und Weiß erstrahlen, der MSV weiter in den Fokus rücken und dem Niederrheinpokalfinale am 24. Mai einen würdigen Rahmen verleihen. Die Fans sind aufgerufen ihre Fahnen zu hissen, Schals aus dem Fenster zu hängen und im Trikot zu flanieren. Als Beweis soll dann ein Foto an den Verein geschickt werden. Wer mitmacht, landet automatisch in einem Lostopf und hat die Chance auf attraktive Preise. Neben einer Reise nach Rhodos, Freibier für die nächste Fete oder einer Übernachtung im MSV-Zimmer des Intercity Holtes am Hauptbahnhof warten noch zahlreiche weitere Überraschungen. 15. Mai, 9.30 Uhr: Zebras testen gegen Homberg Der erste Test der Sommer-Vorbereitung auf die Saison 2025/26 steht fest. Fast schon traditionell testet der MSV gegen den VfB Homberg. Das "Duisburg Derby" steigt am Mittwoch, den 16. Juli, um 18.30 Uhr im PCC-Stadion. 14. Mai, 22.30 Uhr: Erfolgreicher Pokalabend Zwei Spiele, zwei Siege, ein Finaleinzug - besser hätte der Pokalabend für die Junioren des MSV Duisburg kaum laufen können. Während die C-Junioren mit einem klaren 4:0 gegen Ratingen 04/19 den Einzug in das Halbfinale des Niederrheinpokals erreichten, steht die A-Jugend im Endspiel. Auswärts gelang ein 1:0-Auswärtssieg beim Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach. Ein Eigentor von Tristan Top-Rasmussen zehn Minuten vor dem Ende entschied die Partie zugunsten der Gäste. Der Finalgegner steht noch nicht fest, da zwei Viertelfinal-Begegnungen noch ausgetragen werden müssen. 12. Mai, 15.45 Uhr: Nachwuchs will ins Finale Mi., 14.05.2025, 18:30 Uhr Borussia Mönchengladbach Borussia MG MSV Duisburg MSV Duisburg 0 1 Abpfiff Mi., 14.05.2025, 19:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg Ratingen 04/19 Ratingen 4 0 Abpfiff Was den Profis schon gelungen ist, peilt nun auch der Nachwuchs an. Die Rede ist natürlich vom Finale um den Niederrheinpokal. Für die A-Junioren der Zebras steht am Mittwoch (18.30 Uhr) die Halbfinal-Partie beim Bundesliga-Nachwuchs von Borussia Mönchengladbach an. Sicherlich ist das eine große Herausforderung für das Team von Marcus Jahn, doch unmöglich ist sie nicht. Auch die B-Junioren stehen bereits im Halbfinale. Die Partie bei den Sportfreunden Baumberg wird aber erst am Mittwoch, den 28. Mai, ausgetragen. Die C-Junioren stehen ebenfalls am Mittwoch auf dem Rasen. Im Heimspiel trifft das Team im Viertelfinale auf Ratingen 04/19. Im Falle eines Weiterkommens würde dann Gladbach im Halbfinale warten. 12. Mai, 10 Uhr: U19 jubelt am Millerntor Sa., 10.05.2025, 15:15 Uhr FC St. Pauli FC St. Pauli MSV Duisburg MSV Duisburg 2 4 Abpfiff Mit einem ganz wichtigen Sieg im Gepäck ist die U19 des MSV Duisburg vom FC St. Pauli zurück nach Duisburg gefahren. Nach frühem Rückstand kämpfte sich das Team zurück, drehte noch vor der Pause die Partie und beendete selbige nach 90 Minuten mit einem 4:1. Dadurch kletterte das Team auf den vierten Rang und ist nun punktgleich mit den Kickern aus der Hansestadt. 12. Mai, 9.15 Uhr: U17 hat die Spitze im Blick

Bei einem Spiel weniger und nur einem Punkt Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen hat die U17 des Meidericher Spielvereins in der U17-DFB-Nachwuchsliga noch alles in der eigenen Hand. Am Sonntag gab es einen 6:3-Erfolg gegen den VfB Waltrop, bei dem es die Zebras nach 3:0-Führung noch einmal spannend machten. Sie ließen die Gäste zurückkommen und den Ausgleich erzielen. Ein Waltroper Eigentor brachte die Jung-Zebras dann aber zurück in die Erfolgsspur. Zwei Treffer in der Schlussphase machten den Deckel endgültig drauf. 12. Mai, 9 Uhr: U16 holt die Meisterschaft