MSV-News in KW20: Bereit für den vorletzten Akt

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW20 steht das Saisonfinale in der Regionalliga West bei den Sportfreunden Lotte. Außerdem geht es für die C-Junioren um den Einzug in das Niederrheinpokal-Halbfinale. Die B-Junioren sind bei Borussia Mönchengladbach gefordert und hoffen dort auf ein Final-Ticket.

Bei einem Spiel weniger und nur einem Punkt Rückstand auf den aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen hat die U17 des Meidericher Spielvereins in der U17-DFB-Nachwuchsliga noch alles in der eigenen Hand. Am Sonntag gab es einen 6:3-Erfolg gegen den VfB Waltrop, bei dem es die Zebras nach 3:0-Führung noch einmal spannend machten. Sie ließen die Gäste zurückkommen und den Ausgleich erzielen. Ein Waltroper Eigentor brachte die Jung-Zebras dann aber zurück in die Erfolgsspur. Zwei Treffer in der Schlussphase machten den Deckel endgültig drauf.

Die U16 der Zebras hat am Sonntag die Meisterschaft in der B-Junioren-Niederrheinliga eingetütet. Nach dem 5:0-Erfolg bei der DJK Arminia Klosterhardt ist die Mannschaft von Trainer Fabian Springob nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. In der kommenden Saison tritt dann eine Änderung in Kraft, denn alle U16-Teams aus den Nachwuchsleistungszentren treffen dann in einer eigenen Liga aufeinander. Alle Infos dazu gibt es hier.

12. Mai, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Die Meisterfeierlichkeiten sind beendet, das spielfreie Wochenende zur Regeneration genutzt. Nun geht der Fokus auf die letzten beiden Spiele in dieser Saison. Am kommenden Samstag (14 Uhr, FuPa-Liveticker) sind die Zebras im finalen Regionalliga-Spiel bei den Sportfreunden Lotte im Einsatz. Zuvor wird aber noch trainiert. Coach Dietmar Hirsch hat nach einem Laktattest am Dienstag vier Einheiten angesetzt. Los geht es am Mittwoch mit einer Sitzung im Kraftraum (10.30 Uhr), ehe es um 11.45 auf den Platz geht. Am Donnerstag bittet der Trainer um 11 Uhr zur Übungseinheit, das Abschlusstraining steht am Freitag um 14 Uhr an.