MSV-News in KW19: Bombenfund im Stadionumfeld

Am 24. Mai steigt vor ausverkauftem Haus das Traumfinale um den Niederrheinpokal zwischen dem MSV Duisburg und Rot-Weiss Essen. Seit diesem Montag ist auch die zeitgenaue Ansetzung der Partie bekannt. Der Regionalliga-Meister aus Duisburg empfängt den Revierrivalen um 16.30 Uhr.

5. Mai, 10 Uhr: Amateure siegen bei der GSG

Mit 4:1 hat sich die zweite Mannschaft der Duisburger bei der Reserve der GSG Duisburg durchgesetzt und den siebten Tabellenplatz in der Kreisliga C behauptet. Justin Pinkert (4.), Giovanni Campanella (31.) und Niclas Seidler (63.) trafen für die Meidericher, die zudem von einem Großenbaumer Eigentor profitierten.

5. Mai, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Allzu viel werden die Kicker des MSV Duisburg in dieser Woche nicht auf dem Platz stehen. Nach der großen Meisterfeier mit tausenden Anhängern am Rathaus, rückt die Regeneration in den Vordergrund. Das eigentlich am Samstag stattfindende Duell gegen den KFC Uerdingen ist nach dem Rückzug der Krefelder ohnehin abgesagt. "Wir werden kein Testspiel oder ähnliches absolvieren. Die Spieler sollen sich ausruhen, zu Kräften kommen und dann starten wir mit neuer Energie in die letzten zwei Spiele in dieser Saison", hatte Cheftrainer Dietmar Hirsch verkündet. Um Punkte geht es für die Meidericher wieder am 17. Mai, wenn das letzte Spiel der laufenden Regionalliga-West-Saison bei den Sportfreunden Lotte ansteht. Eine Woche darauf steigt das Finale um den Niederrheinpokal gegen Rot-Weiss Essen.