MSV-News in KW15: MSV gibt weitere Blöcke in den Vorverkauf

15. April, 8.15 Uhr: MSV will Zuschauerrekord an Ostern

Auch wenn die Chancen auf den Aufstieg am Ostersonntag für de MSV Duisburg nur minimal sind, hat sich der Verein etwas Großes vorgenommen. Der Zuschauerrekord in der Regionalliga West soll fallen. Aufgrund des neuen Sicherheitskonzeptes und der nicht zu erwartenden Gästefans der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln, stehen für diese Partie 31.502 Plätze zur Verfügung. Marketing-Chef Christian Koke glaubt, dass die gefüllt werden können.

14. April, 9.30 Uhr: Dauerbrenner Braune und Fleckstein

Zwei echte Dauerbrenner gibt es in Reihen der Meidericher mit Torwart Max Braune und Innenverteidiger Tobias Fleckstein. Beide standen nicht nur in jedem der bisherigen 27 Saisonspiele (plus die beiden annullierten Begegnungen gegen Türkspor Dortmund) auf dem Feld, beide haben zudem auch nicht eine einzige Pflichtspiel-Minute in der Liga verpasst. Im Team-internen Ranking wird das Duo nur von Kapitän Alexander Hahn verfolgt, der drei Minuten weniger absolviert hat.

14. April, 8.30 Uhr: So trainieren die Zebras

In die Oster-Trainingswoche startet der MSV Duisburg mit zwei freien Tagen. Nach dem 6:0-Erfolg der Zebras beim 1. FC Düren am vergangenen Samstag und der obligatorischen Regenerationseinheit am Sonntag, hat Cheftrainer Dietmar Hirsch seinen Spielern zwei Tage frei gegeben. Wieder auf dem Trainingsgelände an der Westender Straße ist das Team am Mittwoch. Um 10.30 Uhr steht dann eine Einheit im Kraftraum an, ehe es um 11.45 auf den Platz geht. Das identische Programm folgt am Donnerstag. An Karfreitag und Karsamstag bittet Hirsch und sein Staff jeweils um 11 Uhr zur Trainingseinheit. Wieder um Punkte geht es schließlich an Ostersonntag. Um 14 Uhr ist die U21 des 1. FC Köln zu Gast an der Wedau.