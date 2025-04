MSV-News in KW15: JHV und Düren-Gastspiel im Fokus

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW15 steht das Duell beim Pleite-Klub 1. FC Düren am Samstag. Am Mittwoch steht bei den Zebras zudem die Jahreshauptversammlung an, bei der die Verantwortlichen die Mitglieder über die aktuelle Entwicklung im Verein informieren.

Der MSV Duisburg steht im Fokus einer Ausstellung in der cubus Kunsthalle. Über 700 Bilder der MSV-Fotografen sind dort ab dem 16. April in einer Sonderausstellung zu bestaunen. "Seit Dezember haben wir für die Ausstellung über 6.000 Bilder gesichtet und eine Auswahl getroffen. Am Ende blieben 700 Bilder übrig, die entweder auf Leinwand oder in drei Beamer Präsentationen zu sehen sind", erklärt dazu Volker Baumann, Vorsitzender des MSV Museum. Von Mittwoch bis Sonntag ist die Ausstellung von 14 bis 18 Uhr geöffnet, der Eintritt ist frei(willig).

Im Kellerduell der U19-DFB-Nachwuchsliga gab es für den MSV Duisburg eine Punkteteilung gegen den VfL Osnabrück. Die beiden Schlusslichter der Liga trennten sich torlos. Weiter geht es für die Jung-Zebras am kommenden Samstag mit einem Auswärtsspiel beim FC Hennef.

7. April, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Auslaufen nach dem Unentschieden gegen den 1. FC Bocholt gab es für die MSV-Kicker zwei freie Tage. Damit stehen die Mannen von Cheftrainer Dietmar Hirsch erst am Dienstag wieder auf dem Trainingsplatz. Los geht es um 10.30 Uhr mit einer Krafteinheit, ehe um 11.45 Uhr auf das Grün gewechselt wird. Am Mittwoch gibt es am Vormittag eine weitere Einheit an den Hanteln (10.30 Uhr), nach dem Mittag geht es gemeinsam auf den Platz 13.45 Uhr. Am Abend ist das Team zudem geschlossen bei der Mitgliederversammlung im Wedastadion. Am Donnerstag bittet Hirsch um 11 Uhr zur Übungseinheit, das Abschlusstraining vor dem Auswärtsspiel in Düren findet am Freitag um 14 Uhr statt.