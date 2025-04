MSV-News in KW14: Vereinsrekord eingestellt, große Kulisse gegen FCB

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW14 steht die Vorbereitung auf das Flutlichtspiel gegen den 1. FC Bocholt am Freitagabend. Außerdem schauen wir auf das Abschneiden der U19 und der U17 in der DFB-Nachwuchsliga.

Am Freitagabend trifft der MSV Duisburg auf den 1. FC Bocholt. Das Duisburger Wedaustadion wird dabei gut gefüllt sein. Der Verein rechnet mit rund 18.000 Zuschauern, davon etwa 1.200 Gästefans aus Bocholt. "Es ist natürlich schön, wenn auch im Gästeblock etwas los ist", sagt MSV-Coach Dietmar Hirsch. Der ohnehin schon überragende Zuschauerschnitt geht damit weiter in die Höhe. Bislang besuchten durchschnittlich etwa 16.100 Fans die Spiele der Meidericher.

Nach der U19 musste sich auch die U17 dem Reviernachbarn Rot-Weiss Essen geschlagen geben. Am Sonntagvormittag unterlag das Team mit 2:3, wobei besonders die erste Halbzeit intensiv war. Mit einem Doppelschlag von Vleron Islkami (11.) und Baran Eren (14.) legte Essen einen echten Blitzstart hin. Duisburg konnte jedoch kontern und durch Julian Bierschenk verkürzen (19.). Etwas mehr als eine halbe Stunde war absolviert, als Essen den Zwei-Tore-Vorsprung widerherstellte, Fabian Gehrmann traf für die Gäste (32.). In der Nachspielzeit der ersten Hälfte brachte Lenart Haliti die Hausherren wieder heran, doch der Pausenstand war zugleich auch der Endstand. Der MSV muss mit der Niederlage die Tabellenführung in der DFB-Nachwuchsliga an den VfL Osnabrück abtreten, Essen ist nun punktgleich mit den Zebras auf Rang drei. Am kommenden Wochenende hat Duisburg spielfrei.

Mit 1:0 hat der MSV Duisburg sein Auswärtsspiel in der Regionalliga West beim SV Rödinghausen gewonnen und damit seinen Vorsprung in der Tabelle behauptet. Für FuPa war Fotograf Robin Bogaletzki mit dabei. Seine Impressionen vom Spiel findet ihr hier.

Eine derbe Klatsche holte sich die U19 der Zebras im Derby bei Rot-Weiss Essen ab. Der MSV-Nachwuchs musste sich in der DFB-Nachwuchsliga mit 0:4 geschlagen geben und steht nun auf dem vorletzten Tabellenplatz. RWE verbesserte sich auf Rang drei. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit brachte Yan Marcos Friessner Montas den RWE in Front, Yasin Pirnal (69.) und Boran Özbek (77.) sorgten für die Vorentscheidung. Mit seinem zweiten Treffer machte Özbek kurz vor dem Schlusspfiff den Decker endgültig drauf (86.).

31. März, 8 Uhr: Zebras starten in kurze Woche

Nach dem 1:0-Auswärtserfolg beim SV Rödinghausen und der obligatorischen Auslauf- und Regenerationseinheit am Sonntag haben die Kicker des MSV Duisburg am Montag frei. Dienstag bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch wieder auf den Trainingsplatz, um sich in der kurzen Woche auf das Heimspiel gegen den 1. FC Bocholt am Freitagabend (19.30 Uhr, FuPa-Liveticker) vorzubereiten. Los geht es um 10.30 Uhr mit einer Einheit im Kraftraum, bevor es um 11.45 Uhr auf den Rasen geht. Am Mittwoch wird um 11 Uhr trainiert, am Donnerstag steht das Spiel mit dem Ball um 14 Uhr an.