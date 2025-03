MSV-News in KW12: Vorverkauf zieht an, Paris im Pech

Im wöchentlichen Überblick bringt euch FuPa Niederrhein die aktuellen News rund um den MSV Duisburg direkt auf euer mobiles Endgerät. Im Fokus der KW12 steht das Halbfinale im Niederrheinpokal im Fokus. Hier treffen die Zebras am Samstag auf Union Nettetal. Außerdem blicken wir auf das Wochenende zurück, an dem die U17 und die Amateure erfolgreich waren.

Das Halbfinale im Niederrheinpokal gegen Union Nettetal rückt näher und auch der Ticketvorverkauf zieht langsam an. Rund 10.000 Zuschauer werden am Samstag zur Fußball-Primetime um 15.30 Uhr im Duisburger Wedaustadion erwartet. Besonders das Gruppenangebot, bei dem es den Sitzplatz schon für 10 Euro gibt, findet dabei großen Anklang. Damit die Tickets im Shop ohne Probleme über den Tresen gehen können, muss nur ein entsprechendes Formular ausgefüllt werden, welches hier heruntergeladen werden kann . Alle weiteren Informationen zum Vorverkauf gibt es an dieser Stelle .

Pech für Julius Paris. Der Torwart war im Winter zu den Zebras gewechselt, nachdem Kevin Kunz sein Karriereende verkündet hatte. Im Pokalhalbfinale am Samstag hätte er eigentlich seine ersten Spielminuten für den Spielverein sammeln sollen, doch daraus wird nichts. Eine Bänderverletzung verhindert das Pflichtspiel-Debüt für den Schnapper. Für ihn wird U19-Keeper Fotios Adamidis auf der Bank Platz nehmen. Beim Training am Dienstag fehlten außerdem Dustin Willms sowie Luis Hartwig. Letztere verfolgte gemeinsam mit Kaderplaner Chris Schmoldt von der Seitenlinie ganz genau, was seine Mitspieler auf dem Feld einstudiert haben. Zurück war derweil Steffen Meuer nach überstandener Erkältung. Simon Symalla und Jannik Zahmel trainierten zunächst mit der Mannschaft, ehe sie mit Athletiktrainer Thomas Klimmeck individuell Übungen absolvierten.

17. März: 11 Uhr: Spieltage 28-30 angesetzt

Der Westdeutsche Fußballverband hat am Montagvormittag die Regionalliga-Spieltage 28 bis 30 zeitgenau angesetzt. Die Zebras sind zweimal am Samstag und einmal am Sonntag gefordert. Die Ansetzungen im Überblick.

28. Spieltag: FR, 4. April, 19.30 Uhr - 1. FC Bocholt (H)

29. Spieltag: SA, 12. April, 14 Uhr - 1. FC Düren (A)

30. Spieltag: SO, 20. April, 14 Uhr - 1. FC Köln U23

Alle zeitgenauen Partien gibt es an dieser Stelle.

17. März, 10 Uhr: U17 siegt klar in Waltrop

In der U17-DFB-Nachwuchsliga hat der MSV einen weiteren Sieg eingefahren. Am 5. Spieltag siegten die Jung-Zebras mit 3:0 beim VfB Waltrop und kletterten dadurch auf den zweiten Tabellenplatz. Jason Schneider brachte die Gäste in der 36. Minute in Front, Reda Haddou baute den Vorsprung kurz vor der Pause aus (42.). Nach dem Seitenwechsel war es der eingewechselte Bojan Stjepanovic, der nur vier Minuten auf dem Feld stand, ehe er den 3:0-Endstand erzielte (69.). Am kommenden Sonntag hat Duisburg dann den noch punktlosen TSV Meerbusch zu Gast.

17. März, 9 Uhr: So trainieren die Zebras

In die Pokalwoche startet der MSV Duisburg am Dienstag. Um 10 und und 15 Uhr bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch sein Team auf den Platz, am Mittwoch und Donnerstag wird jeweils um 11 Uhr mit dem Ball gearbeitet. Das Abschlusstraining vor dem Niederrheinpokal-Halbfinale gegen Union Nettetal steigt am Freitag um 14 Uhr.

17. März, 8 Uhr: Campanella schießt Amateure zum Sieg