MSV-News in KW11: Auszeichnung für Legende Bernard Dietz

Mit 3:1 bezwang die U19 des MSV Duisburg am 6. Spieltag der U19-DFB-Nachwuchsliga den FC St. Pauli. Die Millerntor-Kicker gingen zwar bereits in der 1. Spielminute durch einen von Toral Hense verwandelten Foulelfmeter in Führung, doch noch vor der Pause konnten die Zebras die Partie drehen. Dave Fotso Youmssi erzielte zunächst den Ausgleich (23.), ehe Nikita Slavytskyi nach 36 Minuten die Führung herstellte. Unmittelbar nach dem Seitenwechsel besorgte Mirac Özgen den 3:1-Endstand. Im Klassement belegt Duisburg mit acht Punkten nach fünf absolvierten Partien den zweiten Platz.

Die B-Junioren des MSV Duisburg haben in der DFB-Nachwuchsliga einen Achtungserfolg eingefahren. Im Heimspiel holte das Team von Marc auf dem Kamp vor 150 Zuschauern ein 1:1 gegen den aktuellen Tabellenführer Bayer Leverkusen. Zwar gingen die Gäste bereits nach neun Minuten durch Berkan Ermek in Front, doch die Jung-Zebras steckten nicht auf und konnten nach 58 Zeigerumdrehungen in Person von Jonah Maltzahn den Ausgleich erzielen. Mit fünf Punkten nach drei Begegnungen stehen die Duisburger in der Tabelle auf dem dritten Platz.

Mit 0:5 unterlagen die MSV-Amateure am Samstagabend der zweiten Mannschaft des SV Duissern. Die Gastgeber konnten damit die Tabellenführung übernehmen - zumindest bis zum Sonntag, als die weiteren Team der Kreisliga C, Gruppe 2, auf dem Platz aktiv waren. Die Amateure belegen in der Tabelle mit 16 Punkten nach 16 spielen den neunten Rang.

10. März, 8 Uhr: So trainieren die Zebras

Nach dem Auswärtssieg beim SC Wiedenbrück am Freitagabend gab es am Samstag ein leichtes Auslaufen und Regeneration, der Sonntag war frei. Mit einer Einheit im Kraftraum startet der MSV Duisburg am Montag um 10.30 Uhr in die Woche, ehe es um 11.45 Uhr raus auf den Platz geht. Exakt dasselbe Programm steht am Dienstag an. Am Mittwoch wird um 11 Uhr trainiert, am Donnerstag bittet Cheftrainer Dietmar Hirsch seine Mannschaft um 14 Uhr auf den Trainingsplatz. Freitagabend steht bereits das nächste Ligaspiel gegen die U23 des FC Schalke 04 bevor.